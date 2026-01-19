Baltijas balss logotype
В лесных пожарах в Чили погибли 18 человек 1 68

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В лесных пожарах в Чили погибли 18 человек

В результате лесных пожаров, бушевавших в воскресенье в центральной и южной частях Чили, погибли по меньшей мере 18 человек, сообщили власти, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Огнём уничтожены тысячи гектаров леса и сотни домов.

Из-за пожаров были вынуждены эвакуироваться 50 000 человек.

Президент Чили Габриэль Борич объявил режим катастрофы в регионах Биобио и Ньюбле.

Введение чрезвычайного положения позволяет лучше координировать действия с армией для сдерживания более двух десятков активных лесных пожаров, которые на данный момент охватили территорию площадью 8500 гектаров, сообщает государственное лесное агентство.

Каждое лето в центральной и южной частях Чили происходят лесные пожары, пик которых обычно приходится на февраль.

На центральном побережье Чили в 2024 году бушевали масштабные пожары, в результате которых погибли не менее 130 человек — это стало самой смертоносной природной катастрофой в стране с разрушительного землетрясения 2010 года.

В последние недели лесные пожары вспыхнули также в аргентинской Патагонии, на юге страны, где сохраняется сухая и жаркая погода.

#эвакуация #Чили #Латинская Америка #армия
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    19-го января

    Чилийцы и аргентинцы обвиняют в поджогах израильских переселенцев и израильских бизнесменов,которые массово скупают леса в Чили и Патагонии,Аргентина,а в лесу же жить не будешь и строить,поэтому массово жгут чужую страну.Им же похрен на чужие народы,да и Милей свой чувак Дошло до того,что израильтянин,ни дня не работающий на Аргентину,может там получать аргентинскую пенсию.😈👽🔯

    2
    1

