В результате лесных пожаров, бушевавших в воскресенье в центральной и южной частях Чили, погибли по меньшей мере 18 человек, сообщили власти, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Огнём уничтожены тысячи гектаров леса и сотни домов.

Из-за пожаров были вынуждены эвакуироваться 50 000 человек.

Президент Чили Габриэль Борич объявил режим катастрофы в регионах Биобио и Ньюбле.

Введение чрезвычайного положения позволяет лучше координировать действия с армией для сдерживания более двух десятков активных лесных пожаров, которые на данный момент охватили территорию площадью 8500 гектаров, сообщает государственное лесное агентство.

Каждое лето в центральной и южной частях Чили происходят лесные пожары, пик которых обычно приходится на февраль.

На центральном побережье Чили в 2024 году бушевали масштабные пожары, в результате которых погибли не менее 130 человек — это стало самой смертоносной природной катастрофой в стране с разрушительного землетрясения 2010 года.

В последние недели лесные пожары вспыхнули также в аргентинской Патагонии, на юге страны, где сохраняется сухая и жаркая погода.