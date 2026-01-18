С началом января многие начинают придерживаться диет, стремясь сбросить лишние килограммы к весне и избавиться от последствий праздников и переедания. Однако порой возникает желание перекусить, что мешает достичь желаемых результатов. Тем не менее, доктор Кейтлин Вулли из Корнельского университета предлагает три полезных совета, которые помогут удержаться от соблазнов.

Как избежать срывов на диете, рассказывает The Sun.

Думайте позитивно

Эксперт рекомендует сосредоточиться не на ограничениях и безвкусной, но полезной пище. Вместо этого стоит думать о том, как вы можете порадовать себя, и что не обязаны делать только то, что вам не нравится. Когда вы начнете принимать осознанные решения, желание перекусить должно уменьшиться.

Оценивайте последствия импульсивных срывов

Не стоит зацикливаться на долгосрочных последствиях, лучше сосредоточьтесь на том, что срыв или перекус принесет вам в данный момент. Если вы хотите выпить сладкий энергетик, вас не остановит мысль о возможных проблемах с артериальным давлением в будущем. Однако, если вы осознаете, что через несколько часов у вас начнет болеть голова, это поможет вам задуматься, стоит ли рисковать своим здоровьем ради мгновенного удовольствия.

Создайте план поощрений

Регулярные небольшие вознаграждения могут помочь избавиться от желания устраивать «праздник живота». Не стоит думать, что вы должны заслужить награду, так как такая установка может привести к стрессу и срывам.

Источник: 1001sovet