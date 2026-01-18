Baltijas balss logotype
Бывает ли слишком много белка? Опасности высокобелковых диет 0 192

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывает ли слишком много белка? Опасности высокобелковых диет

В США недавно удвоили рекомендованную суточную норму потребления белка для взрослых, предложив диапазон от 1,2 до 1,6 грамма на килограмм массы тела вместо прежних 0,8 грамма.

Однако, как отмечают эксперты, эта рекомендация вызвала вопросы, поскольку, согласно данным 2013 и 2021 годов, средний американец и так потребляет примерно 1,2–1,4 грамма белка на килограмм, что превышает старую норму.

Белок, безусловно, важен как строительный материал для мышц, гормонов и ферментов, но его избыток, особенно без соответствующей физической активности, может не приносить дополнительной пользы и даже быть вредным.

Официального универсального верхнего предела потребления белка не существует, так как потребности сильно зависят от возраста, массы тела, уровня активности и состояния здоровья. Однако чрезмерно высокое потребление, обычно считающееся таковым при уровне выше 1,6–2 граммов на килограмм, связывают с рядом негативных последствий. Исследования указывают на потенциально повышенный риск потери костной массы, образования камней в почках, а также сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, избыток аминокислоты лейцина может мешать иммунным клеткам очищать кровеносные сосуды от бляшек.

Кроме того, диеты, богатые пуринами, например красным мясом, субпродуктами и некоторыми морепродуктами, могут провоцировать развитие подагры. Важно и то, что увеличение потребления белка не должно происходить за счёт других питательных веществ — клетчатки, полезных жиров и сложных углеводов. Для людей с уже существующими заболеваниями почек высокобелковые диеты особенно опасны, так как создают дополнительную нагрузку на этот орган.

В конечном счёте эксперты сходятся во мнении: ключом к здоровью является не слепое следование цифрам, а сбалансированная диета, учитывающая индивидуальные потребности и образ жизни.


#диета #питание #полезно знать #потребление #почки #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

