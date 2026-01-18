Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Желающим обрести долголетие назвали идеальное блюдо на обед 0 408

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Желающим обрести долголетие назвали идеальное блюдо на обед

Правильный обед станет вкладом в будущее, уверяют врачи.

Долгожители — не все, но многие — могут похвастаться определенными пищевыми привычками. Диетологи EatingWell единодушно согласились, что одним из возможных блюд, способствующих продлению жизни, может стать авокадо, фаршированное лососем.

Жиры все держат под контролем

Одна из главных причин преждевременного старения — хроническое воспаление. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые снижают активность воспалительных медиаторов.

Кроме того, мозг состоит преимущественно из жиров, и ему необходим непрерывный приток омега-3. Жирные кислоты поддерживают мембраны нейронов и когнитивные функции.

Авокадо — не просто фрукт

Авокадо добавляет к полезным жирам витамин Е — антиоксидант, который защищает клетки мозга от окислительного стресса.

Для того, чтобы витамины A, D, E и K — жирорастворимые — усвоились, организму снова требуются полезные жиры. Так что авокадо и лосось прекрасно дополняют друг друга.

Мышцы в порядке

После 30 лет люди начинают постепенно терять часть мышечной массы. Полноценный белок из лосося и греческого йогурта, который можно добавить в начинку, помогает приостановить, даже повернуть вспять этот процесс.

Белковый обед стабилизирует уровень глюкозы, дает длительное насыщение и обеспечивает организм строительным материалом для мышц.

Как приготовить фаршированное авокадо

Половины авокадо без косточки слегка освобождают от мякоти, чтобы получились лодочки. Мякоть при этом смешивают с:

слабосоленым, отварным или запеченным лососем;
заправкой (йогуртом, сметаной, горчицей, медом);
зеленью;
яйцами и другими добавками по вкусу.

В половины фрукта укладывается начинка. Сверху добавляют сыр, орехи, семена, лук — все, что нравится.

В качестве альтернативы можно попробовать авокадо со свеклой или креветками.

Читайте нас также:
#диета #лосось #долголетие #здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бывает ли слишком много белка? Опасности высокобелковых диет
Изображение к статье: Сколько хурмы в сутки можно съесть без вреда для организма?
Изображение к статье: Как вкусно приготовить булгур с овощами: легкий рецепт
Изображение к статье: Как часто нужно менять губки для мытья посуды: мнение врача о бактериях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки
Спорт
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео