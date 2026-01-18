Долгожители — не все, но многие — могут похвастаться определенными пищевыми привычками. Диетологи EatingWell единодушно согласились, что одним из возможных блюд, способствующих продлению жизни, может стать авокадо, фаршированное лососем.

Жиры все держат под контролем

Одна из главных причин преждевременного старения — хроническое воспаление. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые снижают активность воспалительных медиаторов.

Кроме того, мозг состоит преимущественно из жиров, и ему необходим непрерывный приток омега-3. Жирные кислоты поддерживают мембраны нейронов и когнитивные функции.

Авокадо — не просто фрукт

Авокадо добавляет к полезным жирам витамин Е — антиоксидант, который защищает клетки мозга от окислительного стресса.

Для того, чтобы витамины A, D, E и K — жирорастворимые — усвоились, организму снова требуются полезные жиры. Так что авокадо и лосось прекрасно дополняют друг друга.

Мышцы в порядке

После 30 лет люди начинают постепенно терять часть мышечной массы. Полноценный белок из лосося и греческого йогурта, который можно добавить в начинку, помогает приостановить, даже повернуть вспять этот процесс.

Белковый обед стабилизирует уровень глюкозы, дает длительное насыщение и обеспечивает организм строительным материалом для мышц.

Как приготовить фаршированное авокадо

Половины авокадо без косточки слегка освобождают от мякоти, чтобы получились лодочки. Мякоть при этом смешивают с:

слабосоленым, отварным или запеченным лососем; заправкой (йогуртом, сметаной, горчицей, медом); зеленью; яйцами и другими добавками по вкусу.

В половины фрукта укладывается начинка. Сверху добавляют сыр, орехи, семена, лук — все, что нравится.

В качестве альтернативы можно попробовать авокадо со свеклой или креветками.