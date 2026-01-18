Ученые проверили эффективность традиционного растительного средства, известного как «Святой чай» или «Чаотера», которое на протяжении веков используется народами Юго-Восточной Азии для лечения ран, воспалений и инфекций.

Исследователи из Университета Нейпьидо (Мьянма) и Института молекулярной биологии в Зальцбурге (Австрия) выделили из этого растения четыре ключевых биологически активных соединения: артемизинин (известный по применению против малярии), аукубин, генипозид и фенилпропаноидные гликозиды. Лабораторные испытания in vitro и in vivo на модельных организмах показали, что комбинация этих соединений обладает выраженным синергетическим эффектом, значительно превосходящим действие каждого компонента по отдельности.

Наиболее сильный результат был зафиксирован в отношении противовоспалительной и антиоксидантной активности, что хорошо согласуется с традиционным использованием растения для заживления ран.

Открытие служит примером того, как современная наука может валидировать вековой эмпирический опыт, выявляя молекулярные механизмы действия сложных растительных препаратов и открывая путь к разработке новых лекарственных средств на их основе, потенциально сочетающих высокую эффективность с меньшим числом побочных эффектов по сравнению с синтетическими аналогами.