Этот ароматный французский пирог легко заменит полноценный обед или ужин. Хрустящее песочное тесто, нежная курица, сочные грибы и бархатный соус бешамель под сырной корочкой делают киш универсальным блюдом на каждый день и для особого случая. Он одинаково хорош как горячим, так и остывшим — на следующий день вкус становится только насыщеннее.