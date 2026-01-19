Baltijas balss logotype
Французский киш с курицей и грибами: сытный пирог для обеда и ужина

Люблю!
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Французский киш с курицей и грибами: сытный пирог для обеда и ужина

Этот ароматный французский пирог легко заменит полноценный обед или ужин. Хрустящее песочное тесто, нежная курица, сочные грибы и бархатный соус бешамель под сырной корочкой делают киш универсальным блюдом на каждый день и для особого случая. Он одинаково хорош как горячим, так и остывшим — на следующий день вкус становится только насыщеннее.

Ингредиенты

Для теста:

  • Пшеничная мука — 1,5 стакана
  • Сливочное масло — 125 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • Куриное филе (бедра) — 500 г
  • Репчатый лук — 200 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Твердый сыр — 75 г
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Для соуса бешамель:

  • Молоко — 900 мл
  • Сливочное масло — 75 г
  • Пшеничная мука — 75 г
  • Соль — ½ ч. л.
  • Черный молотый перец — ⅓ ч. л.
  • Мускатный орех — ⅓ ч. л.

Как приготовить киш с курицей и грибами

Песочное тесто

  1. В просеянную муку добавить нарезанное кусочками сливочное масло и перетереть.
  2. Добавить соль и яйцо, замесить тесто до однородности (2–3 минуты).
  3. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник минимум на 20 минут.

Начинка

  1. Обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности (около 3 минут).
  2. Добавить куриное филе, нарезанное кубиками, жарить 5 минут, посолить и поперчить.
  3. Всыпать мелко нарезанные грибы, обжарить еще 1 минуту.
  4. Остудить начинку и удалить лишнюю жидкость.

Основа

  1. Раскатать тесто толщиной около 5 мм.
  2. Выложить в форму диаметром 24–26 см, сформировать бортики.
  3. Сделать проколы вилкой.
  4. Выпекать при 180 °C в течение 15 минут.

Соус бешамель

  1. Растопить сливочное масло на среднем огне.
  2. Добавить муку, перемешать до однородности.
  3. Ввести молоко в три этапа, каждый раз тщательно размешивая.
  4. Добавить соль, перец и мускатный орех.
  5. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.

Сборка и выпечка

  1. На основу выложить начинку.
  2. Посыпать половиной сыра.
  3. Полить половиной соуса.
  4. Повторить слои.
  5. Выпекать при 180 °C около 35 минут.

#грибы #кулинария #ужин #курица #французская кухня #еда
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го января

    Нечто подобный киш-миш мне привез индус из Волта. Невкусно. Индус объяснил, потому что должна быть жаба с грибами, тогда вкуснее, тогда по французски, но вы заказали, с курицей.

    0
    1

