Этот ароматный французский пирог легко заменит полноценный обед или ужин. Хрустящее песочное тесто, нежная курица, сочные грибы и бархатный соус бешамель под сырной корочкой делают киш универсальным блюдом на каждый день и для особого случая. Он одинаково хорош как горячим, так и остывшим — на следующий день вкус становится только насыщеннее.
Ингредиенты
Для теста:
- Пшеничная мука — 1,5 стакана
- Сливочное масло — 125 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — ½ ч. л.
Для начинки:
- Куриное филе (бедра) — 500 г
- Репчатый лук — 200 г
- Шампиньоны — 250 г
- Твердый сыр — 75 г
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло — 2 ст. л.
Для соуса бешамель:
- Молоко — 900 мл
- Сливочное масло — 75 г
- Пшеничная мука — 75 г
- Соль — ½ ч. л.
- Черный молотый перец — ⅓ ч. л.
- Мускатный орех — ⅓ ч. л.
Как приготовить киш с курицей и грибами
Песочное тесто
- В просеянную муку добавить нарезанное кусочками сливочное масло и перетереть.
- Добавить соль и яйцо, замесить тесто до однородности (2–3 минуты).
- Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник минимум на 20 минут.
Начинка
- Обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности (около 3 минут).
- Добавить куриное филе, нарезанное кубиками, жарить 5 минут, посолить и поперчить.
- Всыпать мелко нарезанные грибы, обжарить еще 1 минуту.
- Остудить начинку и удалить лишнюю жидкость.
Основа
- Раскатать тесто толщиной около 5 мм.
- Выложить в форму диаметром 24–26 см, сформировать бортики.
- Сделать проколы вилкой.
- Выпекать при 180 °C в течение 15 минут.
Соус бешамель
- Растопить сливочное масло на среднем огне.
- Добавить муку, перемешать до однородности.
- Ввести молоко в три этапа, каждый раз тщательно размешивая.
- Добавить соль, перец и мускатный орех.
- Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.
Сборка и выпечка
- На основу выложить начинку.
- Посыпать половиной сыра.
- Полить половиной соуса.
- Повторить слои.
- Выпекать при 180 °C около 35 минут.
