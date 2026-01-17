Губки для мытья посуды — незаменимый элемент на каждой кухне. Однако неправильное использование может негативно сказаться на здоровье, особенно если в доме есть дети или люди с ослабленным иммунитетом.

Часто мы сами создаем себе проблемы, поскольку, несмотря на надпись «для мытья посуды» на упаковке, используем губки не по назначению, даже в пределах своей кухни. Кроме того, мы меняем их слишком редко, сообщает Doctorpiter. Что же думают об этом специалисты?

Бактериальная угроза: кто там обитает?

«Губки способны накапливать и распространять на другие кухонные предметы множество опасных бактерий, — утверждает иммунолог Елена Парецкая. — В ходе различных исследований были обнаружены сальмонеллы, кампилобактер, листерии, кишечная палочка и патогенные стафилококки. Все эти микроорганизмы, попадая в организм человека, могут вызывать инфекции — кишечные расстройства, кожные заболевания, респираторные проблемы и так далее.

В журнале Scientific Reports опубликованы результаты детального анализа микрофлоры губок для посуды. Данные впечатляют: на 1 квадратный сантиметр было выявлено до 360 различных видов бактерий, а общее их количество достигало 45 миллиардов!

Регулярная замена — залог безопасности

Частая очистка губок помогает снизить количество бактерий и изменить состав микробной флоры на более безопасный, однако полностью стерильными губки не становятся. Поэтому правильным решением будет их регулярная замена, иначе риск заболеваний остается очень высоким.

Например, кампилобактер обычно встречается в сыром мясе и может выживать на губках до суток. При попадании в организм через 2-4 дня могут возникнуть спазмы, боли в животе, диарея, тошнота и рвота, а также повышение температуры. Особенно опасен кампилобактериоз для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Долгосрочная угроза

Исследования показали, что сальмонеллы могут сохраняться на губках для мытья посуды до 7 дней. При этом губки, которые долго сохнут, представляют собой большую опасность. Если губку не отжать и не просушить, сальмонеллы быстро размножаются, и их концентрация становится крайне высокой. Поэтому обязательно отжимайте и сушите губки после использования.

Используйте по назначению

«Часто губки применяются не по назначению: ими могут вытирать пролитую жидкость от мяса, молоко, а также чистить плиту от пригоревшего супа. Многие даже не задумываются об этом. Также губки используют для очистки овощей и фруктов, а также для мытья рук после различных работ. Так делать не следует», — предостерегает врач.

Как часто заменять губки

Нередко губки используют до тех пор, пока они не станут бесформенными комками, что может занимать недели или даже месяцы. Признаки необходимости замены губки: наличие грязи, остатки пригоревшей пищи на жесткой стороне, деформация. Чтобы губки оставались безопасными, рекомендуется:

* тщательно промывать и хорошо отжимать губку после мытья посуды;

* при каждом мытье удалять с губки мусор и остатки пищи, а если не отмывается — выбрасывать;

* хранить губки в отдельной сухой емкости, не оставляя их в раковине с водой;

* менять губку раз в неделю или чаще, если она сильно износилась;

* немедленно выбрасывать губку, если она издает неприятный запах.

Также важно не использовать губки для протирания столешниц или уборки жидкости от мяса. Для этих целей лучше применять бумажные полотенца или специальные салфетки.