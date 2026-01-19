Baltijas balss logotype
Деньги есть — стройка продолжается: Rail Baltica получила зелёный свет в Латвии 2 1445

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги есть — стройка продолжается: Rail Baltica получила зелёный свет в Латвии
ФОТО: LETA

В Латвии в рамках проекта железнодорожной линии "Rail Baltica" строителям выдано разрешение на начало строительных работ на участке протяжённостью 30–35 километров, заявил в понедельник в интервью передаче "900 секунд" (TV3) финансовый директор совместного предприятия трёх стран Балтии AS "RB Rail" Ояр Даугавиетис, пишет LETA.

Он указал, что в Латвии из примерно 50–55 километров, на которые уже имеется финансирование, строителям передано около 30–35 километров, чтобы можно было начать строительные работы.

Даугавиетис отметил, что Латвия изменила приоритеты в реализации проекта и в настоящее время сосредотачивается на строительстве основной трассы, тогда как изначально работы начались с создания Рижского кольца, который является технически самым сложным участком проекта.

"Является ли Рижское кольцо неудачной инвестицией? Думаю, рано или поздно мы всё равно вернёмся к Рижскому кольцу", – сказал он.

Кроме того, финансовый директор "RB Rail" выразил мнение, что в Риге будет необходим ещё один мост через Даугаву, поскольку пропускной способности существующего железнодорожного моста, скорее всего, не хватит для нужной интенсивности.

"Чтобы избежать железнодорожных заторов, рано или поздно этот мост нам всё равно понадобится", – заявил Даугавиетис.

Он также добавил, что на данный момент у всех трёх стран Балтии на проект имеется около 4,5 миллиарда евро: Латвии доступны 1,5 миллиарда евро, Литве – 1,6 миллиарда евро, а Эстонии – 1,2 миллиарда евро.

Также Даугавиетис отметил, что в следующем плановом периоде многолетнего бюджета ЕС в рамках инструмента "Соединяя Европу" на транспорт будут предусмотрены инвестиции в размере 51 миллиарда евро, тогда как в предыдущем периоде было предусмотрено 25 миллиардов евро.

"Мы предполагаем, что 'Rail Baltica' в следующем периоде до 2034 года может получить в два раза больше финансирования, чем до сих пор", – сказал он.

Ранее сообщалось, что проект "Rail Baltica" предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта ширины колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы далее по железной дороге можно было бы соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию шириной колеи 1435 мм длиной 870 километров с максимальной скоростью поездов 240 км/ч.

Согласно информации "RB Rail", стоимость первого этапа проекта в странах Балтии может составить 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии – 5,5 миллиарда евро, при этом возможна экономия до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также возможны и другие сокращения затрат.

Общие расходы на проект, согласно анализу затрат и выгод, в странах Балтии могут достигнуть 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года оценивалось, что проект в целом обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

"RB Rail" – совместное предприятие Латвии, Литвы и Эстонии, созданное для координации реализации проекта "Rail Baltica". Акционерами компании являются латвийская "Eiropas dzelzceļa līnijas", эстонская "Rail Baltic Estonia" и литовская "Rail Baltica Statyba".

Читайте нас также:
#Эстония #Литва #финансы #Латвия #строительство #инфраструктура #Rail Baltica
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    экономия до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений == А если ещё и воровать прекратить, то сумма вполне может ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличится.

    49
    2
  • ПП
    Просто Прохожий
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    Ну, Вы это на святое замахнулись. Воровать это наше всё. ))

    31
    1

