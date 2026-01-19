Уже несколько месяцев для посетителей Центрального рынка снова открыт Овощной павильон. Обещали, что туда вскоре хотя бы частично вернутся торговцы овощами и фруктами, однако в павильоне по-прежнему в основном продаются промышленные товары, сообщают Новости ТВ3.

«Мы здесь вроде как временно, насколько я понимаю, насколько это надолго — не знаю, но не предполагается, что мы здесь останемся надолго, вся эта компания. Мы и сами толком не знаем, как всё будет, потому что у рынка вроде бы есть красивые планы, перспектива, но как именно это будет меняться и в какие сроки — не могу сказать», — рассказала продавщица Сандра.

В свою очередь Лаура говорит: «Пока мы всё ещё здесь, ну, время покажет, а так — обещают, обещают, что вернутся [торговцы], так что будем надеяться на лучшее, и всё будет хорошо».

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) ещё в сентябре прошлого года публично обещал, что в течение месяца в Овощной павильон как минимум частично вернутся торговцы овощами и фруктами.

«Я, конечно, выражаю сожаление, что Rīgas nami не удалось реализовать эту часть. Центральный рынок мне объяснил, что они предлагали торговцам переехать — торговцам овощами, но те предпочли сохранить свои текущие места, поскольку у них уже сложилась клиентура, а места — привычные», — отметил он.

Компания Rīgas nami также подтвердила, что по крайней мере те торговцы овощами, которым предлагали вернуться в павильон, на данный момент решили этого не делать. При этом предприятие признаёт, что основная проблема была в коммуникации — и обществу, и самим торговцам нужно было яснее объяснить, что именно и почему меняется в павильоне.

Член правления ООО Rīgas nami Каспар Коциньш пояснил:

«То, что там сейчас промышленные товары — это естественный процесс. Мы начали обновление молочного павильона, или первого павильона, где они раньше находились, потом мы их временно перевели в овощной павильон. Но и там они не останутся надолго, потому что этот павильон — так называемый ротационный. Следующий объект в наших планах — это рыбный павильон, который находится рядом, и в 2027 году рыба временно переместится в этот павильон. Рационально говоря, в рыбном павильоне есть и часть функций овощного, и они вместе временно будут размещаться здесь, пока идёт обновление рыбного павильона, чтобы потом рыба могла вернуться обратно».

Планируется, что все исторические функции павильонов будут восстановлены к 2029 году. В ближайшее время также планируется объявить открытый конкурс идей на разработку нового дизайна Центрального рынка.

ТВ3