Как вкусно приготовить булгур с овощами: легкий рецепт

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вкусно приготовить булгур с овощами: легкий рецепт

Приготовление этой каши не требует особых усилий.

 

Если вы ищете быстрый и аппетитный обед, обратите внимание на булгур. Приготовленный с овощами, он станет отличным гарниром к мясным блюдам. Кроме того, это блюдо получается очень сытным.

Рецепт

Ингредиенты:

вода (кипяток) - 2 ст.
булгур - 1 ст.
сладкий перец - 2 шт.
помидоры - 2 шт.
лук репчатый - 1 шт.
морковь - 1 шт.
горох (зеленый замороженный) - 50 г
чеснок - 3 зубчика
петрушка - 1 пучок
соль - по вкусу
черный молотый перец - по вкусу

Приготовление:

Начните с подготовки овощей. Очистите и нарежьте их: лук - кубиками, морковь - натрите на терке, перец - мелкими кубиками. Помидоры нарежьте кружочками. Чеснок очистите и слегка раздавите ножом. Также мелко нарежьте зелень.

Перед приготовлением булгур необходимо промыть. Первый этап - прогреть крупу, поэтому высыпьте промытый булгур на разогретую сковороду с оливковым маслом и обжаривайте в течение 5 минут, чтобы она приобрела легкий золотистый оттенок.

Теперь займитесь овощами. Лук выложите на разогретую сковороду и слегка обжарьте до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и тушите их вместе. Когда лук и морковь будут готовы, соедините их с булгуром на сковороде и продолжайте прогревать, постоянно помешивая.

Добавьте нарезанный перец и замороженный горошек. Перемешайте все ингредиенты и приправьте по вкусу.

Сверху выложите нарезанные помидоры и чеснок. Залейте все кипятком, можно использовать и куриный бульон. Когда каша закипит, тушите ее еще около 20-30 минут. Булгур будет готов, когда вся вода впитается в крупу. Перед подачей посыпьте готовое блюдо нарезанной петрушкой.

Приятного аппетита!

Источник: 1001sovet

