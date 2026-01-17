Приготовление этой каши не требует особых усилий.
Если вы ищете быстрый и аппетитный обед, обратите внимание на булгур. Приготовленный с овощами, он станет отличным гарниром к мясным блюдам. Кроме того, это блюдо получается очень сытным.
Рецепт
Ингредиенты:
вода (кипяток) - 2 ст.
булгур - 1 ст.
сладкий перец - 2 шт.
помидоры - 2 шт.
лук репчатый - 1 шт.
морковь - 1 шт.
горох (зеленый замороженный) - 50 г
чеснок - 3 зубчика
петрушка - 1 пучок
соль - по вкусу
черный молотый перец - по вкусу
Приготовление:
Начните с подготовки овощей. Очистите и нарежьте их: лук - кубиками, морковь - натрите на терке, перец - мелкими кубиками. Помидоры нарежьте кружочками. Чеснок очистите и слегка раздавите ножом. Также мелко нарежьте зелень.
Перед приготовлением булгур необходимо промыть. Первый этап - прогреть крупу, поэтому высыпьте промытый булгур на разогретую сковороду с оливковым маслом и обжаривайте в течение 5 минут, чтобы она приобрела легкий золотистый оттенок.
Теперь займитесь овощами. Лук выложите на разогретую сковороду и слегка обжарьте до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и тушите их вместе. Когда лук и морковь будут готовы, соедините их с булгуром на сковороде и продолжайте прогревать, постоянно помешивая.
Добавьте нарезанный перец и замороженный горошек. Перемешайте все ингредиенты и приправьте по вкусу.
Сверху выложите нарезанные помидоры и чеснок. Залейте все кипятком, можно использовать и куриный бульон. Когда каша закипит, тушите ее еще около 20-30 минут. Булгур будет готов, когда вся вода впитается в крупу. Перед подачей посыпьте готовое блюдо нарезанной петрушкой.
Приятного аппетита!
Источник: 1001sovet
