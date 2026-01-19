Сегодня СВЧ-печи, известные как микроволновки, присутствуют практически в каждом доме. Однако многие люди все еще испытывают к ним опасения. Почему так происходит?

В 1945 году американский инженер Перси Спенсер заметил, что продукты нагреваются под воздействием излучения от магнетрона. Это открытие стало основой для разработки первой микроволновой печи, на которую Спенсер получил патент в 1946 году.

Первые микроволновые печи были выпущены в том же году. Однако они не поступили в массовое производство и использовались в основном для размораживания пищи в военных столовых. Такие устройства весили около 350 кг, имели высоту до 1,8 м и мощность до 3000 Вт, работая на водном охлаждении.

Как функционирует микроволновая печь?

Микроволны, генерируемые в печи, представляют собой обычное электромагнитное излучение сверхвысокой частоты (СВЧ) 2450 МГц, установленное международными стандартами. Это излучение не мешает работе других устройств, использующих микроволны.

Продукты, такие как мясо или рыба, содержат дипольные молекулы. Эти молекулы имеют положительный заряд на одном конце и отрицательный на другом. Под воздействием электрического поля они выстраиваются вдоль силовых линий. При смене полюсов электрического поля дипольные молекулы также меняют свои полюса.

1 МГц — это миллион колебаний в секунду. Таким образом, дипольные молекулы, как и электромагнитное поле в микроволновке, меняют свои полюса столько раз. При частоте микроволн 2450 МГц в работающей СВЧ-печи молекулы бесконечно меняют полюса, трясь друг о друга, что и приводит к нагреванию.

Преимущества микроволновой печи

Интересно, что излучения аналогичной частоты применяются в медицине для лечения заболеваний, способствуя заживлению ран и оказывая противовоспалительное действие.

пища разогревается быстро;

возможность готовить и размораживать полуфабрикаты;

компактные размеры;

удобство в использовании.

Предполагаемый вред микроволновых печей

Существует мнение, что излучение от микроволновки может быть вредным. Например, журнал Earthletter приводит научные данные о свойствах микроволновок, которые могут причинять вред, согласно исследованиям, проведенным в 1991 году:

ухудшение качества пищи;

преобразование аминокислот и других соединений в токсичные вещества;

снижение пищевой ценности.

Некоторые исследователи утверждают, что пища, приготовленная в микроволновой печи, имеет низкий уровень pH. Тем не менее, в современном обществе считается, что микроволны не оказывают радиоактивного воздействия на человека, находящегося рядом с прибором. Большинство ученых согласны с тем, что излучение, создаваемое внутри устройства, не может выйти наружу и повлиять на окружающих. Микроволновая печь может быть небезопасна только в случае повреждения или неправильного использования.