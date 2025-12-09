«Вот отличный и экономичный способ приготовления маринованного чеснока (на 500 г, это примерно 10-12 головок): 350 мл воды, 20 г соли, 35 г сахара, одна веточка укропа, лавровый лист, бутон гвоздики, по 5 горошин черного и душистого перца, 50 мл 9%-ного яблочного уксуса и 1 ст. л. сока свеклы (по желанию), - перечисляет ингредиенты шеф-повар Алексей СУЛИМА.

Теперь переходим к процессу приготовления. Сначала доведите воду до кипения вместе с солью, сахаром, укропом, гвоздикой, лавровым листом и горошинами перца. В это время можно очистить и промыть чеснок. Как только вода закипит, снимите ее с плиты, добавьте уксус и залейте в банку с чесноком.

При желании можно добавить сок свеклы, который придаст маринованному чесноку красивый розоватый оттенок. Затем закройте банку, дождитесь, пока она остынет, и уберите в холодильник на 1,5-2 недели. Маринованный чеснок отлично подходит в качестве закуски к различным блюдам, таким как колбасы, мясо, сало и картошка. Однако стоит помнить, что при термической обработке любой продукт теряет часть своих полезных свойств, поэтому по возможности отдавайте предпочтение свежим ингредиентам».