Больше половины Киева осталось без электричества 0 501

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Больше половины Киева осталось без электричества
ФОТО: Unsplash

«Страна.ua»: около 70 % Киева осталось без электричества.

Около 70 процентов Киева осталось без электричества из-за аварийных отключений. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Порядка 70 процентов Киева сейчас без света (...). Аварийные отключения введены по всей стране», — указано в сообщении.

О том, что больше половины города обесточено, писало и издание «Инсайдер UA», однако украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что объем отключений в украинской столице не превышает 50 процентов потребителей.

Ранее жители села в Киевской области заблокировали движение на дороге из-за отсутствия света в домах. По информации агентства УНИАН, после этого в украинской энергокомпании ДТЭК пообещали вернуть свет в течение двух часов.

#электричество #энергетика #Киев
Видео