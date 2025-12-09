Baltijas balss logotype
Глава ВМС Британии заявил о риске уступить Атлантику России 0 286

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: US Navy / Globallookpress.com

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Генерал Дженкинс: Британия близка к тому, чтобы уступить Атлантику России.

Великобритания близка к тому, чтобы уступить доминирование в Атлантике России. Заявил командующий британскими Военно-морскими силами (ВМС), первый лорд, генерал сэр Гуин Дженкинс, пишет издание The New York Times.

На конференции в Лондоне Дженкинс отметил, что преимущества, которыми страна пользовалась в Атлантике после холодной войны и Второй мировой войны, находятся под угрозой.

«Мы держимся, но ненамного», — добавил глава ВМС Британии.

Дженкинс призвал Британию действовать активнее, чтобы не допустить этой потери.

По его словам, Россия вложила «миллиарды» в военно-морское дело, особенно в Северный флот. Активность российских субмарин в Атлантике увеличилась на 30 процентов за последние два года.

И несмотря на то, что Великобритания может противостоять России автономными подводными глайдерами, которые способны обнаруживать вражеские подводные лодки, Королевскому флоту будет трудно без быстрой трансформации и поддержи стран НАТО.

#НАТО #Великобритания #геополитика #конференция #Россия #политика
