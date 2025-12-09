Бельгийский депозитарий Euroclear очень ясно дал понять, что опасается последствий использования российских активов для кредитования Украины. Об этом в интервью AFP заявил директор по управлению рисками этой организации Гийом Элие. Его процитировало France24.

Он обратил внимание на то, что Euroclear по-прежнему удерживает около 16 миллиардов евро клиентских активов в России, которые, как опасается компания, Москва может конфисковать «в отместку» за экспроприацию ее денег. Элие заметил, что хотя со стороны европейских стран звучат заявления о гарантиях, пока непонятно, насколько обязательными они будут в случае политических изменений в этих государствах.

Кроме того, депозитарий опасается, что использование российских активов для финансирования Украины может быть расценено как конфискация. А это чревато подрывом доверия к экономике еврозоны как таковой. Элие констатировал, что подобное развитие событий может быть воспринято международными инвесторами как сигнал о том, что Европа — небезопасное место для инвестиций.