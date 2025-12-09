Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Euroclear испугался мести Москвы за конфискацию активов России 0 1015

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Euroclear испугался мести Москвы за конфискацию активов России
ФОТО: Global Look Press

Euroclear: Москва может конфисковать активы депозитария на 16 миллиардов евро.

Бельгийский депозитарий Euroclear очень ясно дал понять, что опасается последствий использования российских активов для кредитования Украины. Об этом в интервью AFP заявил директор по управлению рисками этой организации Гийом Элие. Его процитировало France24.

Он обратил внимание на то, что Euroclear по-прежнему удерживает около 16 миллиардов евро клиентских активов в России, которые, как опасается компания, Москва может конфисковать «в отместку» за экспроприацию ее денег. Элие заметил, что хотя со стороны европейских стран звучат заявления о гарантиях, пока непонятно, насколько обязательными они будут в случае политических изменений в этих государствах.

Кроме того, депозитарий опасается, что использование российских активов для финансирования Украины может быть расценено как конфискация. А это чревато подрывом доверия к экономике еврозоны как таковой. Элие констатировал, что подобное развитие событий может быть воспринято международными инвесторами как сигнал о том, что Европа — небезопасное место для инвестиций.

Читайте нас также:
#Украина #инвестиции #финансы #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президентское кресло готов уступить: Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине
Изображение к статье: Фото: US Navy / Globallookpress.com
Изображение к статье: Что ждет Европу? Германия готовит крупнейший в истории пакет военных заказов
Изображение к статье: Больше половины Киева осталось без электричества

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео