Израильские разработчики создали систему на основе искусственного интеллекта, которая позволяет оценивать степень сужения коронарных артерий по обычному рентгеновскому снимку, - сообщает портал Israel Inside. Технология даёт возможность получить функциональные данные о кровотоке без введения датчиков или любых других вмешательств внутри сосудов. Ранее для такой диагностики требовалась инвазивная процедура с использованием специальных проводов и препаратов. Новый подход снижает риски для пациентов и позволяет врачам быстрее принимать решения о лечении.

По данным разработчиков, с помощью системы уже обследовано более 100 тысяч пациентов. Технология позволяет проводить оценку состояния сосудов в режиме реального времени и более точно подбирать терапию.Параллельно разработка привлекла крупные инвестиции: международный медицинский инвестор приобрёл проект за сотни миллионов долларов, при этом команда в Израиле продолжит работу в полном составе.

Появление таких решений показывает, как искусственный интеллект постепенно меняет клиническую практику. Главный эффект здесь не в автоматизации ради удобства, а в снижении травматичности диагностики и расширении доступа к точной оценке состояния пациентов. Для кардиологии, где время и точность напрямую влияют на выживаемость, такие технологии могут стать новым стандартом.