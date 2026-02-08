Baltijas balss logotype
Стало известно имя «серого кардинала» в администрации США

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно имя «серого кардинала» в администрации США
ФОТО: Global Look Press

Politico: сотрудник совета нацбезопасности Бейкер влияет на политику США.

Сотрудник совета нацбезопасности США Энди Бейкер не появляется на публике, но оказывает серьезное влияние на формирование политики американской администрации, являясь «серым кардиналом». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам бывшего заместителя советника по нацбезопасности Алекса Вонга, Бейкер принимал участие и в попытках урегулировать кризис на Украине. «Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам», — сказал экс-чиновник.

Другой собеседник газеты отметил, что Бейкер — очень умный человек. В частности, он сообщил, что Бейкер владеет русским, болгарским и персидским языками. По некоторым данным, он участвовал в составлении скандальной речи вице-президента США Джей Ди Вэнса, которую тот произнес в феврале 2025 года, раскритиковав лидеров Европы.

(1)
  • A
    Aleks
    8-го февраля

    Серый кардинал -это скорее Кушнер и синагога Хабад Любавич,чем этот менеджер.

    0
    1

