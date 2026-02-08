Baltijas balss logotype
В США объяснили появление 105 танков в Литве у границ России 0 916

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США объяснили появление 105 танков в Литве у границ России
ФОТО: Global Look Press

TNI: 105 танков Германии в Литве у границ с Беларусью и Россией — часть плана НАТО "OPLAN DEU" (оперативный военный план, связанный с участием Германии).

105 танков, которые Германия перебрасывает в Литву на границу с Белоруссией — одного из основных союзников России — это часть плана НАТО OPLAN DEU по войне с Москвой, в котором центральная роль отведена Берлину, объясняет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках ожидаемого наращивания военного присутствия, в результате которого к 2027 году в крупнейшей балтийской стране может быть размещено более 5000 военнослужащих», — говорится в публикации.

Наращивание сил бундесвером в странах Балтии автор называет крупнейшим постоянным размещением немецких военнослужащих за рубежом после Второй мировой войны. «Размещение немецких войск в Литве призвано сдерживать Москву и обеспечить Берлину время для ответа в случае вторжения России», — пишет обозреватель.

#НАТО #Литва #танки #Беларусь #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
