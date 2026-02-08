Baltijas balss logotype
Фон дер Ляйен пообещала ударить по России 20-м пакетом санкций 0 327

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фон дер Ляйен пообещала ударить по России 20-м пакетом санкций
ФОТО: Global Look Press

ЕС запретит поставки компьютеров в подозреваемые в реэкспорте в Россию страны.

В 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, главным элементом которого собираются сделать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, войдут также ограничения против 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции. Об этом со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен пишут СМИ.

В числе обещанных Брюсселем новых санкций упоминаются также запрет на поставки компьютеров и радиоаппаратуры в подозреваемые в реэкспорте в Россию страны, запрет на поставки в РФ товаров на 360 миллионов евро в год — «от резины до тракторов», а также внесение в «черный список» 43 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Общее их число вырастет до 640. Меру хотят дополнить фактической отменой ценового потолка по страхованию и другим услугам, связанным с отечественными углеводородами, который с 1 февраля понизили до 44,1 доллара за баррель.

Ранее, когда запретительную меру анонсировали СМИ, уже отмечалось, что несколько стран ЕС не хотят ее одобрять. Принять новый пакет санкций Брюссель планирует к 24 февраля.

Читайте нас также:
#нефть #санкции #торговля #финансы #Урсула Фон Дер Ляйен #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
