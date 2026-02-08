Baltijas balss logotype
Латвия завоевала пока самое высокое место на Олимпиаде в Милане 0 1760

Спорт
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия завоевала пока самое высокое место на Олимпиаде в Милане
ФОТО: LOK

Латвийский спортсмен Кристерс Апарйодс занял четвертое место в соревнованиях по санному спорту на Олимпийских играх в Кортина д'Ампеццо в воскресенье, а Гинтс Берзиньш - десятое.

Чемпионом стал немец Макс Лангенхан, а медали завоевали австриец Йонас Миллер и итальянец Доминик Фишналлер.

Апарйодс отстал от победителя на 1,421 секунды. В первом, втором и четвертом заездах Апарйодс финишировал четвертым, но в третьим, после неудачи на старте, показал седьмой результат, что повлияло на борьбу за медали.

Правила о денежных наградах за выдающиеся достижения в спорте предусматривают, что за четвертое место на Олимпийских играх спортсмену выплачивается около 30 700 евро.

Берзиньш отстал от чемпиона на 2,852 секунды по итогам четырех заездов. В первом заезде латвиец был десятым, в двух следующих - девятым, но 17-е место в последнем заезде отбросило его обратно на десятую позицию.

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине Апарйодс был пятым, а Берзиньш - седьмым.

Олимпийские игры в Милане и Кортине продлятся до 22 февраля.

#олимпиада #спортсмены #Латвия #спорт #награды #результаты
