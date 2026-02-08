Baltijas balss logotype
В ЕС рассказали о фанатизме войны в Брюсселе 0 398

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ЕС рассказали о фанатизме войны в Брюсселе
ФОТО: Global Look Press

Сийярто заявил, что в Брюсселе царствует фанатизм войны.

В Брюсселе сейчас царствует фанатизм войны. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, о чем он рассказал в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

«Когда посещаете Брюссель и участвуете там во встречах, увидите, что в Брюсселе царствует фанатизм войны», — признался руководитель дипломатического ведомства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что якобы война на Украине уже бы закончилась, если бы Европа не мешала главе Белого дома Дональду Трампу.

До этого Сийярто высказался о словах генсека НАТО Марка Рютте, который рассказал о появлении западных войск на Украине. Он назвал заявления политика «скандальными и возмутительными».

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #война #МИД #Дональд Трамп #Европа #Брюссель #Марк Рютте #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

