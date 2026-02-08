Маск: человек запрограммирован на смерть, потому что организм стареет синхронно.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что люди запрограммированы на смерть, но вопрос долголетия можно решить. На его слова обратило внимание издание Fortune.

Маск рассуждал о смерти в интервью подкасту Moonshots with Peter Diamandis. Глава Tesla и SpaceX заявил, что рассматривает долголетие как задачу и что проблемы на пути к нему можно решить. По словам Маска, человеческий организм запрограммирован на смерть: «Если вы измените эту программу, вы проживете дольше».

54-летний бизнесмен рассказал о том, что все органы и части тела человека стареют синхронно. По его мнению, существует определенный механизм, который контролирует этот процесс. «Ни у кого нет старой левой руки и молодой правой. Почему так? Что поддерживает их синхронизацию?» — задумался Маск.

В заключение Илон Маск пообещал, что в обозримом будущем все люди получат доступ к здравоохранению высшего уровня. Однако возникнет проблема, что общество станет более инертным и не захочет меняться: по мнению Илона Маска, руководители организаций и политические лидеры не захотят уходить на пенсию, потому что смогут жить дольше.

Ранее Илон Маск возмутился новой сделкой Apple и Google в сфере искусственного интеллекта. По мнению Маска, из-за этого Google станет монополистом на рынке смартфонов.