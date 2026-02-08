Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Терапевт перечислил веские причины отказаться от кофе 0 558

Lifenews
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Терапевт перечислил веские причины отказаться от кофе
ФОТО: Youtube

Терапевт: кофе противопоказан при неконтролируемой гипертонии.

Терапевт Дмитрий Демидик рассказал о том, в каких случаях категорически противопоказано пить кофе. В первую очередь врач посоветовал избегать кофе беременным женщинам. Он объяснил, что высокие дозы кофеина могут повышать тонус матки, что может спровоцировать выкидыш. Также, по словам врача, исключить напиток из рациона стоит людям с тревожными расстройствами, особенно с паническими атаками, так как кофеин может провоцировать проявление тревоги.

«Нельзя злоупотреблять кофе при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности при неконтролируемой артериальной гипертонии, которая не корректируется медикаментозно. К таким заболеваниям также относятся аритмии, фибрилляция предсердий, желудочковые экстрасистолы», — предупредил специалист.

Еще одним противопоказанием он назвал заболевания желудочно-кишечного тракта. Особенно важно отказаться от кофе людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, болезнями двенадцатиперстной кишки и язвами, уточнил доктор.

Читайте нас также:
#медицина #беременность #кофе #здоровье #гипертония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Врач предостерегла от четырех типичных ошибок при болях в животе
Изображение к статье: Популярная пряность неожиданно повлияла на мозг
Изображение к статье: Дима Билан рассказал о своей новой влюбленности. Кто он или она?
Изображение к статье: Граждане Пятой Республики и гости страны всегда не прочь заняться любовью. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео