Терапевт Дмитрий Демидик рассказал о том, в каких случаях категорически противопоказано пить кофе. В первую очередь врач посоветовал избегать кофе беременным женщинам. Он объяснил, что высокие дозы кофеина могут повышать тонус матки, что может спровоцировать выкидыш. Также, по словам врача, исключить напиток из рациона стоит людям с тревожными расстройствами, особенно с паническими атаками, так как кофеин может провоцировать проявление тревоги.

«Нельзя злоупотреблять кофе при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности при неконтролируемой артериальной гипертонии, которая не корректируется медикаментозно. К таким заболеваниям также относятся аритмии, фибрилляция предсердий, желудочковые экстрасистолы», — предупредил специалист.

Еще одним противопоказанием он назвал заболевания желудочно-кишечного тракта. Особенно важно отказаться от кофе людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, болезнями двенадцатиперстной кишки и язвами, уточнил доктор.