Многие, кто когда-либо пытался сбросить вес, задавались вопросом: возможно ли это с помощью чудодейственной таблетки? К сожалению, на данный момент ученые не создали такого средства, но, возможно, пищевые добавки могут оказать определенное влияние?

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Obesity, указывает на то, что добавки не обеспечивают значительных результатов в снижении веса. По-прежнему «дефицит калорий и физическая активность» остаются наиболее эффективными методами борьбы с избыточными килограммами.

Кроме того, следует помнить, что многие добавки для похудения могут вызывать различные побочные эффекты, некоторые из которых могут быть весьма неприятными. Тем не менее, отдельные исследования показывают, что некоторые вещества могут оказывать вспомогательное действие в процессе похудения. Однако эти компоненты не действуют в одиночку. Вам все равно придется потрудиться в зале и следить за своим рационом.

Невидимые помощники

Прежде всего, стоит упомянуть кофеин. Например, исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что регулярное употребление кофеина с интервалом в два часа в течение 12 часов может ускорить метаболизм до 11% в этот период. Кроме того, имеются небольшие исследования, которые утверждают, что потребление кофеина за 30 минут до тренировки может ускорить процесс сжигания жира (хотя выводы этих работ основаны на ограниченной выборке).

Еще одним популярным веществом для похудения является экстракт зеленого чая. Он богат кофеином и полифенолом галлат эпигаллокатехина (EGCG), который в сочетании с кофеином может усиливать термогенез. Проще говоря, это означает, что ваше тело будет сжигать калории для выработки тепла.

Растворимая клетчатка, также присутствующая во многих добавках для похудения, может быть полезной, так как она снижает уровень грелина (гормона голода). Это вещество способствует увеличению чувства сытости, помогая контролировать аппетит.

Как вы можете заметить, эти соединения не способствуют самостоятельной потере веса. Они лишь помогают вам в ваших усилиях.

Безопасно ли употребление БАДов для похудения?

Хотя добавки для похудения считаются безопасными, их чрезмерное употребление может привести к некоторым побочным эффектам. К ним относятся диарея, учащенное сердцебиение и повышенное потоотделение, что может вызвать потерю жидкости и потенциальное обезвоживание.

Многие специалисты не рекомендуют употреблять такие БАДы. Лучше выработать привычку пить несколько чашек свежезаваренного зеленого чая в день и выпивать кофе перед тренировкой.