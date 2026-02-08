NYT: правительство Кубы может пасть в 2026 году из-за действий Трампа.

Коммунистическое правительство Кубы может пасть в 2026 году, спустя 67 лет после революции на острове из-за действий Белого дома. Об этом пишет The New York Times(NYT) со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Эту мысль развивает и лидер кубинских эмигрантов Марсель Фелипе. По его словам, правительство США «решило, что Куба должна быть свободна до конца 2026 года». Он заявил об этом после встречи с американскими дипломатами, добавив, что план действий «уже приведен в действие».

Издание анализирует последствия новых санкций Белого дома в отношении Кубы. Теперь Гавана лишилась источников нефти из Мексики. Захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро же отрезал Остров свободы от еще одного источника энергетических ресурсов.

В конечном счете, отмечает NYT, это парализует страну. Источники в правительстве Кубы добавили, что местные чиновники нервничают, понимая приближающийся конец.