США помогут свергнуть правительство Кубы уже в 2026 году - СМИ 0 179

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США помогут свергнуть правительство Кубы уже в 2026 году - СМИ
ФОТО: Global Look Press

NYT: правительство Кубы может пасть в 2026 году из-за действий Трампа.

Коммунистическое правительство Кубы может пасть в 2026 году, спустя 67 лет после революции на острове из-за действий Белого дома. Об этом пишет The New York Times(NYT) со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Эту мысль развивает и лидер кубинских эмигрантов Марсель Фелипе. По его словам, правительство США «решило, что Куба должна быть свободна до конца 2026 года». Он заявил об этом после встречи с американскими дипломатами, добавив, что план действий «уже приведен в действие».

Издание анализирует последствия новых санкций Белого дома в отношении Кубы. Теперь Гавана лишилась источников нефти из Мексики. Захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро же отрезал Остров свободы от еще одного источника энергетических ресурсов.

В конечном счете, отмечает NYT, это парализует страну. Источники в правительстве Кубы добавили, что местные чиновники нервничают, понимая приближающийся конец.

Читайте нас также:
#США #санкции #Дональд Трамп #энергетика #Куба #революция #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео