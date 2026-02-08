Baltijas balss logotype
Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США? 0 343

Дом и сад
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?

В США матрасы, подушки и мягкая мебель имеют предупреждающую бирку с текстом «не снимать эту бирку в соответствии с законом». Но действительно ли это запрещено, и если да, то почему?

 

На матрасах, реализуемых в США, часто присутствуют предупреждающие бирки. Хотя формулировки могут различаться в зависимости от производителя, суть остается неизменной: «Удаление бирки с матраса является незаконным».

Тем не менее, не стоит опасаться, что за срезание этикетки к вам придут правоохранительные органы, чтобы наказать. На самом деле это предупреждение касается не конечного пользователя, а продавца.

Как сообщает Mental Floss, в конце XIX века матрасы часто наполняли различными материалами, которые могли быть не самыми безопасными: конским волосом, кукурузной шелухой, старыми тряпками, газетами и даже пищевыми отходами. В таких наполнителях могли обитать вредные бактерии, паразиты и домашние насекомые.

Для защиты потребителей несколько штатов приняли законы, требующие от производителей прикреплять к каждому матрасу бирку, которая информирует о материалах, использованных в продукте. За обман производители могли получить серьезные штрафы. Удаление таких бирок также считалось незаконным. Таким образом, предупреждение «Удаление бирки с матраса карается законом» фактически относится только к продавцам и направлено на защиту потребителей.

Интересно, что многие американцы не знали об этом и опасались снимать бирки с новых матрасов. Поэтому теперь на большинстве бирок можно увидеть надпись: «Удаление бирки с матраса карается законом, за исключением потребителя».

