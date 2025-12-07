"Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой".

Российский юморист и ведущий Максим Галкин снялся в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram, насчитывающей 9,1 миллиона подписчиков.

49-летний артист предстал перед камерой во время отдыха на пляже. Он позировал в бежевых брюках и пиджаке, который надел на голое тело и распахнул, продемонстрировав стройную фигуру.

«Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой и с песнями, особенно если это любимые песни», — указал в подписи автор поста.

Ранее артист предстал перед камерой в голубой рубашке и белых брюках во время поездки в Ватикан. Так, он встал на весы на железнодорожной платформе. «Сейчас посмотрим, сколько я вешу», — заявил он, после чего получил результат 90 килограммов.

«Ну, это вместе с очень тяжелым характером», — прокомментировал комик.

Галкин не первый раз публикует откровенные фото. Например, на снимках супруга со дня рождения, Алла Пугачева предстала на размещенных кадрах в черных остроносых туфлях, колготках и мини-платье красного цвета. При этом дополненный широким ремнем наряд обнажал плечи знаменитости. Также на фото видно, что Пугачева сделала прическу с объемными локонами, на ее лице нюдовый макияж.

«В греческом танце», — подписал пародист пост, который набрал 22,6 тысячи лайков.