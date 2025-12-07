Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

90-килограммовый юморист Галкин снялся топлесс 0 1047

Lifenews
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Максим Александрович в хорошей форме.

Максим Александрович в хорошей форме.

"Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой".

Российский юморист и ведущий Максим Галкин снялся в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram, насчитывающей 9,1 миллиона подписчиков.

49-летний артист предстал перед камерой во время отдыха на пляже. Он позировал в бежевых брюках и пиджаке, который надел на голое тело и распахнул, продемонстрировав стройную фигуру.

«Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой и с песнями, особенно если это любимые песни», — указал в подписи автор поста.

Ранее артист предстал перед камерой в голубой рубашке и белых брюках во время поездки в Ватикан. Так, он встал на весы на железнодорожной платформе. «Сейчас посмотрим, сколько я вешу», — заявил он, после чего получил результат 90 килограммов.

«Ну, это вместе с очень тяжелым характером», — прокомментировал комик.

Галкин не первый раз публикует откровенные фото. Например, на снимках супруга со дня рождения, Алла Пугачева предстала на размещенных кадрах в черных остроносых туфлях, колготках и мини-платье красного цвета. При этом дополненный широким ремнем наряд обнажал плечи знаменитости. Также на фото видно, что Пугачева сделала прическу с объемными локонами, на ее лице нюдовый макияж.

«В греческом танце», — подписал пародист пост, который набрал 22,6 тысячи лайков.

Читайте нас также:
#мода #Алла Пугачева #instagram #социальные сети #знаменитости #Максим Галкин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Изображение к статье: Эмоциональное выгорание в паре: как стресс разрушает близость
Изображение к статье: Кайли Миноуг устроила безумную рождественскую вечеринку в Риге Иконка видео
Изображение к статье: 5 болевых ощущений, которые вызывает мобильный телефон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео