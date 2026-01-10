Baltijas balss logotype
Сомнолог дал советы для быстрого засыпания 0 552

Lifenews
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сомнолог дал советы для быстрого засыпания
ФОТО: Unsplash

Следует ложиться в постель только тогда, когда захочется спать.

Врач-сомнолог Роман Бузунов дал советы для быстрого засыпания. В первую очередь специалист рекомендует ложиться в постель тогда, когда ощущается желание уснуть, а не когда человек решил, что «уже пора». Он также напомнил, что для того, чтобы лучше уснуть, необходимо устать днем. В этом может помочь спорт и прогулки.

Помимо этого, сомнолог посоветовал на залеживаться в кровати слишком долго утром и не спать днем, чтобы не иметь проблем с засыпанием вечером. Также не следует употреблять напитки с содержанием кофеина после 14 часов дня.

За час до сна стоит отложить электронные устройства, поскольку светящиеся голубоватым светом экраны гаджетов мешают выработке мелатонина. Вместо этого можно почитать художественную литературу, однако делать это нужно не в постели — она предназначена для сна.

Настроиться на сон поможет горячий душ, а также проветривание спальни, добавил Бузунов.

Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.

#сон #кофеин
