Вика Цыганова живет в уютном доме у аэропорта Шереметьево - с прудом и мастерской по пошиву меховых изделий. Вместе с мужем Вадимом они уже почти 40 лет идут рука об руку. В новогодние каникулы журналисты заглянули к паре на чашечку фирменного Викиного чая. В первую очередь хотелось узнать, почему ее совершенно не видно в телевизоре. Ее бойкотируют?

Нет-нет! - засмеялась она. Я не участвую в съемках, отказываюсь от концертов, и меня нет в развлекательных программах. Вместо этого я много выступаю... Сейчас поеду петь в монастырь. И у меня дома, кстати, нет телевизора.

- На что ж вы, простите, живете?

Мы с Вадимом успели что-то накопить. Моя пенсия - 12 тысяч рублей. Смешные деньги. Даже не хватит на покраску волос.

- Новый год с размахом отмечали?

В последние годы я больше люблю праздновать Рождество. Уходит новогодняя лихорадка, и тогда прекрасно. …По бокалу шампанского мы, конечно, выпили в новогоднюю ночь. Запрета на алкоголь в нашем доме нет. Правда, я очень давно его не употребляю. Вот в молодости - другое дело. Кстати, когда я училась в Хабаровске, то много выступала на корпоративах. Была профессиональной Снегурочкой. В Хабаровске много моряков, которые ходили в загранку, и на Новый год платили двойную цену. Мы перебегали из одного ресторана в другой и зарабатывали. Приходили домой под утро и засыпали от усталости.

- Деньги на что тратили? На дорогие наряды?

Всю одежду шила себе сама. А вот с обувью сложнее. Никогда не забуду, как в детстве пошла на рынок с двумя сиамскими котятами в коробочке, чтобы продать их и купить новые туфли. Денег в семье не было. Продала за пять рублей и купила босоножки. Стояла на рынке при минус 25 в солдатском тулупе и что-то говорила про уникальных котят. - Я - нет… Их, кстати, очень любил Михаил Круг, и когда мы записывали клип «Приходите в наш дом», мой муж подарил Мише двух кошек - на счастье. А журналисту, что присутствовал на съемках, - рыжего кота, который якобы приносит деньги.

- Прекрасная песня. Не все знают, что ее Вадим написал…

Я не хотела ее петь вместе с Михаилом. Говорила, что я его не знаю, и это было правдой. Михаил был моим поклонником, и мы познакомились только на съемках клипа.

- По образованию вы - актриса. Общаетесь с артистами?

Очень дорожу добрым отношением к себе Александра Яковлевича Михайлова. Между прочим, он подписывал мой диплом об актерском образовании. Мы ездили на съемки, выступления с Инной Чуриковой, Николаем Караченцовым и были в очень хороших отношениях. Я общалась с Табаковым и вспоминаю о нем с теплотой. Юрий Любимов позвал меня в «Таганку» на главную роль, и это было невероятно.

- Как относитесь к Ларисе Долиной после всего, что случилось?