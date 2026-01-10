Baltijas balss logotype
Названы ускоряющие старение позы для сна 0 595

Lifenews
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы ускоряющие старение позы для сна
ФОТО: Unsplash

Диетолог: сон на животе приводит к отекам и заломам на лице.

Появление ранних признаков старения на лице — это на 70 процентов вина неправильного сна, заявила врач-терапевт, сомнолог и диетолог Анна Цуканова. Врач отметила, что на лице могут появляться заломы из-за неправильной позы во время сна. По ее словам, если спать на животе, на лице появятся отеки и морщины. Сон на одном боку врач также назвала плохой идеей, так как со временем такая привычка приводит к асимметрии лица.

"Лучший выбор — сон на спине. Вес тела распределяется равномерно, лицо «парит» над подушкой. Кровоток свободный, лимфа не застаивается — прощайте, мешки под глазами!", - советует сомнолог.

Также врач посоветовала обратить внимание на подушку. Она уточнила, что если голова будет слишком низко, мозг будет недополучать кислород и кожа станет тусклой, а при высоком положении головы шея будет зажата и появится второй подбородок. Оптимальной высотой подушки она назвала 8-12 сантиметров.

Врач добавила, что грязные наволочки могут стать причиной акне, а температура воздуха в спальне выше 22 градусов Цельсия может негативно повлиять на состояние пор.

#медицина #сон #косметология #старение #уход за кожей #здоровье
Видео