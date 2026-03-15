Лепс рассказал о завершении своей карьеры 0 325

Lifenews
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лепс рассказал о завершении своей карьеры
ФОТО: Global Look Press

Лепс: может быть, на следующий год закончу свою музыкальную карьеру.

Певец Григорий Лепс на церемонии награждения музыкальной премией «Виктория» высказался о завершении своей творческой карьеры. По словам Лепса, для начала надо «что-нибудь заработать», а после он завершит карьеру.

«Может, на следующий год закончу свое музыкальное действие. Если нет, то буду петь, сколько смогу», — пояснил артист.

До этого Григорий Лепс раскрыл баснословные траты на содержание своего частного дома, а также попытался угадать, за сколько можно снять однокомнатную квартиру в Москве в 2026 году.

Ранее музыкант намекнул на причину расставания со своей 20-летней невестой Авророй Кибой, отметив, что их отношения могут быть возобновлены в будущем.

