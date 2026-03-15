Захламленный дом порой напоминает чемодан без ручки: и нести тяжело, и жить в нем тесно. Вещи отнимают пространство, силы, время, а иногда и портят настроение с самого утра. Кажется, навести порядок раз и навсегда — мечта из разряда несбыточных.

Однако существует как минимум две эффективные стратегии борьбы с беспорядком. Редакция АиФ разобрала по косточкам два популярных подхода к расхламлению — шведскую «смертную уборку» и систему Мари Кондо.

Порядок с философским подтекстом

Название этого метода может шокировать, но не спешите пугаться. За вывеской «смертная уборка» скрывается глубокая, чисто скандинавская философия заботы о близких. Термин Döstädning (от шведских слов «смерть» и «уборка») изначально обозначал процесс разбора вещей в доме умершего родственника. Это тяжелый труд, который ложится на плечи скорбящей семьи.

Шведская художница и писательница Маргарета Магнуссен переосмыслила эту традицию в своей книге. Она предложила революционную идею: начать процесс döstädning еще при жизни, чтобы не оставлять детям и внукам гору неразобранного «наследства» в виде старых квитанций и сервизов, которыми никто никогда не пользовался и пользоваться не собирается.

Суть метода проста и прагматична: вы смотрите на свои вещи глазами наследников. Что из этого принесет им пользу, а что станет обузой и отправится на ярмарку, сервисы перепродажи или в мусорный бак? Такой взгляд со стороны отрезвляет и помогает быстро отделить зерна от плевел.

Пять правил шведского спокойствия:

Тише едешь — чище будет. Расхламление по-шведски — это не марафон на скорость, а скорее медитация. Не пытайтесь сделать всё за выходные, дайте себе время на размышления и воспоминания.

Стратегия прежде всего. Составьте план и разделите жилье на зоны. Логичнее всего начать с гардероба или кухонных шкафов (там меньше сентиментальных предметов), а «тяжелую артиллерию» — письма, альбомы, сувениры — оставить на финал.

Искусство отпускать. Если предмет годами пылится без дела, не приносит радости или (что важно!) может смутить ваших родственников, когда они найдут его после вашего ухода, — смело избавляйтесь от него.

Распределяйте «наследство» заранее. Не обязательно всё выбрасывать. Предложите книги библиотеке, одежду — благотворительным фондам, а памятные безделушки подарите друзьям прямо сейчас.

Альтруизм как двигатель прогресса. Главный вопрос здесь не эгоистичное «Хочу ли я это оставить?», а заботливое «Будет ли это нужно кому-то после меня?».

Как пишет сама Магнуссен в книге «Искусство смертной уборки»: «Уборка — это способ сказать близким: „Я вас люблю и не хочу, чтобы после меня вы разбирали горы хлама“».

Метод КонМари: поиск искры радости

Если шведы призывают думать о будущем и других людях, то японка Мари Кондо предлагает сосредоточиться на настоящем и собственных чувствах. Её система, покорившая мир, базируется на эмоциях, а не на голой логике.

Главный инструмент метода КонМари — вопрос «Tokimeki?», что можно перевести как «Дрогнуло ли сердце?». Приносит ли эта конкретная вещь вам радость? Если нет — с ней нужно попрощаться, предварительно сказав «спасибо» за службу. Это чисто синтоистский подход: уважение к предметам позволяет расставаться с ними без чувства вины.

Чтобы магия уборки сработала, Мари Кондо настаивает на соблюдении жесткого алгоритма:

Категории вместо комнат. Ошибка многих — убирать «спальню» или «коридор». Кондо учит собирать по всему дому вещи одного типа. Свалите всю одежду на одну кровать — гора вещей впечатлит вас своим масштабом и покажет, сколько лишнего вы храните.

Тактильный контакт. Каждую вещь нужно взять в руки. Только физический контакт поможет понять, жива ли еще ваша связь с этим свитером или старыми конспектами.

Сначала — выбросить, потом — убрать. Не покупайте красивые контейнеры до того, как закончите чистку. Организация хранения имеет смысл только для тех вещей, которые прошли отбор «на радость».

Вертикальное хранение. Это визитная карточка метода. Вещи не складываются стопками (где нижнюю футболку невозможно достать, не разрушив конструкцию), а сворачиваются в рулоны и ставятся вертикально, как корешки книг. Всё на виду и ничего не мнется.

Мари Кондо уверяет: проведя такую ревизию один раз, вы измените свое мышление, и бардак просто перестанет возвращаться. Какой путь выбрать?

Оба метода ведут к одной цели — чистому дому, но идут к ней разными дорогами. Выбор зависит от психотипа конкретного человека и жизненной ситуации.

Стоит выбрать шведскую «смертную уборку», если:

Вы человек прагматичный, заботливый и вас мотивирует чувство долга. Этот метод идеален для тех, кто склонен к накопительству «на черный день», но не хочет быть обузой для детей. Также он подойдет любителям неспешного, вдумчивого процесса, растянутого во времени.

Попробуйте метод КонМари, если:

Вы эмоциональны, хотите быстрых и радикальных перемен прямо сейчас и мечтаете жить в окружении только любимых предметов. Японский подход понравится педантам, которые обожают четкие системы, красивые органайзеры и оригами (ведь складывание одежды — это тоже искусство).

Не забывайте, что теория без практики мертва. Даже самая гениальная книга по уборке не вынесет мусор за вас. Начните с малого — разберите один ящик стола или полку с обувью уже сегодня. И, кстати, порядок в доме неизбежно приведет и к порядку в мыслях.