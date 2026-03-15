Купили соляную лампу. В инструкции к ней сказано про разные положительные свойства, а есть ли отрицательные?

С медицинской точки зрения прямого вреда от соляной лампы нет, однако нюансы в её использовании имеются.

Главный минус - в ионизации, рассказала гигиенист Юлия МАСЮКЕВИЧ.

Производители часто заявляют, что соляная лампа (цельный кусок каменной соли с лампочкой внутри) выделяет полезные ионы, которые очищают воздух и убивают вирусы. На деле количество таких ионов ничтожно мало. Научных исследований, подтверждающих, что лампа способна значимо изменить ионный состав воздуха в комнате или обеззаразить его, не существует.