Врач оценил эффективность куриного бульона при простуде

Lifenews
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач оценил эффективность куриного бульона при простуде
ФОТО: Freepik

Куриный бульон может облегчить боль в горле при простуде.

Куриный бульон не лечит простуду, но может ускорить восстановление, считает врач общей практики Сабина Доннай. Эффективность супа в лечебных целях она оценила в разговоре с Daily Mail.

Врач отметила, что во время болезни важно много пить и есть простую пищу. Куриный бульон идеально отвечает этим требованиям, так как восполняет запас жидкости и электролитов в организме. Помимо этого, если в него добавить зелень, сельдерей, морковь и чеснок, то суп снабдит организм белком, витаминами и полезными аминокислотами. «Например, аминокислота цистеин похожа на вещество, которое используют в медицине для разжижения слизи и поддержания иммунитета, а глицин имеет противовоспалительный эффект», — рассказала Доннай.

Специалист также отметила, что тарелка теплого бульона может облегчить боль в горле и снять заложенность носа. К тому же суп легко усваивается и дает силы, не перегружая пищеварение.

#медицина #диета #витамины #иммунитет #простуда #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
