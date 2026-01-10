Куриный бульон не лечит простуду, но может ускорить восстановление, считает врач общей практики Сабина Доннай. Эффективность супа в лечебных целях она оценила в разговоре с Daily Mail.

Врач отметила, что во время болезни важно много пить и есть простую пищу. Куриный бульон идеально отвечает этим требованиям, так как восполняет запас жидкости и электролитов в организме. Помимо этого, если в него добавить зелень, сельдерей, морковь и чеснок, то суп снабдит организм белком, витаминами и полезными аминокислотами. «Например, аминокислота цистеин похожа на вещество, которое используют в медицине для разжижения слизи и поддержания иммунитета, а глицин имеет противовоспалительный эффект», — рассказала Доннай.

Специалист также отметила, что тарелка теплого бульона может облегчить боль в горле и снять заложенность носа. К тому же суп легко усваивается и дает силы, не перегружая пищеварение.