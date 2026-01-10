Недавно женившийся на молодой барышне Александр Гордон имеет американское гражданство, но предпочел остаться жить и работать в России. Ранее в беседе со «СтарХитом» телеведущий рассказывал, почему не рвет связь с США.

«Дело в том, что от американского гражданства почти невозможно отказаться. Очень трудно, скажем так. Начнем с того, что у них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требует 30% отдать им. При этом ты остаешься налоговым резидентом Соединенных Штатов на следующие 5 лет», — пояснял Гордон.

Родился 20 февраля 1964 года в Обнинске в семье поэта и художника Гарри Борисовича Гордона и медработницы Антонины Дмитриевны Стриги (ныне — Чинина). Отец — этнический еврей, мать — русская, семья светская.

До трёх лет вместе с семьёй проживал в посёлке Белоусово Калужской области, затем переехал с родителями в Москву, в район завода «ЗИЛ». Там Гордоны жили менее года, после чего переехали в Чертаново, на улицу Днепропетровскую. В момент отъезда семьи Гордон в США в 1989 году приватизация в СССР только ещё набирала обороты, так что их квартира на Днепропетровской отошла государству, о чём Александр до сих пор сожалеет.

Практически сразу же после рождения сына Гарри Гордон оставил его с матерью и бабушкой. Когда мальчику исполнилось четыре года, его мать познакомилась с Николаем Чининым, который позже, женившись на Антонине Дмитриевне, заменил ему отца. Чинин, как позже говорил Гордон, «был настоящим русским богатырём» и оказывал посильное влияние на его воспитание. Мать трудилась на трёх работах, поэтому за Сашей чаще присматривала бабушка.

В детстве хотел стать следователем или театральным режиссёром. В пятилетнем возрасте Гордон уже обладал собственным кукольным театром, на представления которого собирался весь многочисленный двор. Отдельным увлечением Александра Гордона был хоккей на асфальте. В школьном возрасте Гордон решил пошутить и расклеил в своём районе объявления о продаже вертолёта, однако был впоследствии вычислен правоохранительными органами, которые шутку не поняли и пригласили его к себе для профилактической беседы.

В 1987 году окончил актёрское отделение Театрального училища имени Б. Щукина (курс Е. Р. Симонова). Вместе с Александром Гордоном учились Елена Дробышева и Никита Джигурда. После окончания училища год работал в Театре-студии имени Рубена Симонова. Также преподавал актёрское мастерство в детском кружке.

В 1989 году с женой и дочерью эмигрировал в США, где перепробовал несколько работ. С 1990 года — режиссёр, диктор в телекомпании RTN (Russian Television Network of America. С 1992 года — старший корреспондент на телеканале WMNB. В 1993 году создал компанию «Wostok Entertainment». В 1997 году вернулся в Россию.