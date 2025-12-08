Baltijas balss logotype
Древнейшая цивилизация найдена в Турции, ей 12 000 лет 0 151

Lifenews
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эти идолы в 2-3 раза старше британского Стоунхэнджа.

Эти идолы в 2-3 раза старше британского Стоунхэнджа.

Регион Таш-Тепелер, где ведутся раскопки, часто называют «нулевой точкой истории».

На юго-востоке Турции сделали любопытные открытия, которые проливают свет на историю людей, живших 12 000 лет назад, рассказали в Министерстве культуры и туризма республики.

В древнем поселении Сефертепе археологи обнаружили два резных человеческих лица, высеченных на каменных блоках. Эти скульптурные портреты, созданные с разной манерой исполнения, демонстрируют самобытный стиль, отличаясь от находок в соседних Гёбекли-Тепе и Карахантепе.

Еще одной находкой стала миниатюрная бусина из темно-зеленого минерала, на обеих сторонах которой вырезаны человеческие лики. Ученые полагают, что этот крошечный, но искусно сделанный предмет имел глубокий сакральный смысл для древних людей, возможно, символизируя двойственность природы человека.

В другом поселении, Сайбурче, нашли выразительную скульптуру лица с плотно сомкнутыми губами – безгласное послание из глубины тысячелетий, которое, вероятно, олицетворяло переход в мир мертвых. Эти находки рисуют картину развитого общества, где каждая община вносила свои художественные традиции в общую культуру региона.

Регион Таш-Тепелер, где ведутся раскопки, часто называют «нулевой точкой истории». Здесь расположен древнейший храмовый комплекс в мире Гёбекли-Тепе, чей возраст оценивается в 12 000 лет (в 2–3 раза старше Стоунхенджа).

#история #Турция #археология #искусство #религия #культура
