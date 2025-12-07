Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывшая балерина стала самой молодой миллиардершей в мире в возрасте 29 лет 1 593

Lifenews
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывшая балерина стала самой молодой миллиардершей в мире в возрасте 29 лет

История Луанны Лопес Лара - один из редких примеров молниеносного взлета в мире финтеха. В 29 лет уроженка Бразилии стала самой молодой миллиардершей в мире, сумевшей построить состояние полностью самостоятельно. Ее личный капитал оценивается приблизительно в 1.3 млрд долларов, и все это - благодаря созданной ею платформе прогнозирования событий Kalshi, выросшей до рыночной стоимости в 11 млрд долларов.

Лара основала компанию вместе с Тареком Мансуром, и каждому принадлежит около 12 процентов акций. За последние 12 месяцев Kalshi пережила небывалый рост: объем торгов увеличился более чем на 1000 процентов и достиг уровня в миллиард долларов в неделю. Платформа заключила партнерства с крупными игроками, включая Robinhood, Google Finance и NHL, укрепив свое присутствие в быстро развивающемся секторе рынков прогнозирования.

Kalshi позволяет пользователям делать ставки или заключать сделки на исходы будущих событий - от выборов и спортивных матчей до финансовых индикаторов и громких новостей из мира знаменитостей. Популярность платформы превратила ее в один из самых заметных финтех-проектах США, привлекая как частных пользователей, так и институциональных партнеров.

Путь Лопес Лары к вершине технологической индустрии начался совсем не в бизнесе. В детстве она проходила интенсивную школу Большого театра в Бразилии, занимаясь классическим балетом. Некоторое время она выступала профессионально в Австрии, прежде чем совершила поворот к академической карьере. Переезд в США и учеба в MIT изменили ее траекторию: именно там она познакомилась с Мансуром, вместе с которым в 2017 году основала Kalshi.

Старт был далек от легкого. Проект сталкивался с серьезными регуляторными препятствиями, более 40 юридических фирм отказывались представлять основателей, и лишь в 2020 году компания получила федеральное разрешение на деятельность. К тому моменту у Лары уже был впечатляющий интеллектуальный багаж: она становилась призером национальных олимпиад по астрономии и математике в Бразилии.

Сегодня имя Луанны Лопес Лары ставят в один ряд с самыми успешными молодыми предпринимателями мира. Она обошла таких фигур, как Тейлор Свифт и Люси Гуо, и стала новым символом независимого успеха в технологическом секторе -человеком, которому удалось соединить дисциплину балета, научное мышление и предпринимательскую смелость в один из самых перспективных финтех-проектов десятилетия.

Читайте нас также:
#предпринимательство #технологии #балет #миллиардеры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    7-го декабря

    Умничка! И красуленька. Молодец!

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Изображение к статье: Эмоциональное выгорание в паре: как стресс разрушает близость
Изображение к статье: Кайли Миноуг устроила безумную рождественскую вечеринку в Риге Иконка видео
Изображение к статье: 5 болевых ощущений, которые вызывает мобильный телефон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео