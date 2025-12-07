История Луанны Лопес Лара - один из редких примеров молниеносного взлета в мире финтеха. В 29 лет уроженка Бразилии стала самой молодой миллиардершей в мире, сумевшей построить состояние полностью самостоятельно. Ее личный капитал оценивается приблизительно в 1.3 млрд долларов, и все это - благодаря созданной ею платформе прогнозирования событий Kalshi, выросшей до рыночной стоимости в 11 млрд долларов.

Лара основала компанию вместе с Тареком Мансуром, и каждому принадлежит около 12 процентов акций. За последние 12 месяцев Kalshi пережила небывалый рост: объем торгов увеличился более чем на 1000 процентов и достиг уровня в миллиард долларов в неделю. Платформа заключила партнерства с крупными игроками, включая Robinhood, Google Finance и NHL, укрепив свое присутствие в быстро развивающемся секторе рынков прогнозирования.

Kalshi позволяет пользователям делать ставки или заключать сделки на исходы будущих событий - от выборов и спортивных матчей до финансовых индикаторов и громких новостей из мира знаменитостей. Популярность платформы превратила ее в один из самых заметных финтех-проектах США, привлекая как частных пользователей, так и институциональных партнеров.

Путь Лопес Лары к вершине технологической индустрии начался совсем не в бизнесе. В детстве она проходила интенсивную школу Большого театра в Бразилии, занимаясь классическим балетом. Некоторое время она выступала профессионально в Австрии, прежде чем совершила поворот к академической карьере. Переезд в США и учеба в MIT изменили ее траекторию: именно там она познакомилась с Мансуром, вместе с которым в 2017 году основала Kalshi.

Старт был далек от легкого. Проект сталкивался с серьезными регуляторными препятствиями, более 40 юридических фирм отказывались представлять основателей, и лишь в 2020 году компания получила федеральное разрешение на деятельность. К тому моменту у Лары уже был впечатляющий интеллектуальный багаж: она становилась призером национальных олимпиад по астрономии и математике в Бразилии.

Сегодня имя Луанны Лопес Лары ставят в один ряд с самыми успешными молодыми предпринимателями мира. Она обошла таких фигур, как Тейлор Свифт и Люси Гуо, и стала новым символом независимого успеха в технологическом секторе -человеком, которому удалось соединить дисциплину балета, научное мышление и предпринимательскую смелость в один из самых перспективных финтех-проектов десятилетия.