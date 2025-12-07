Baltijas balss logotype
Павел Деревянко и Иван Охлобыстин выступили в игровой версии культового советского мультика 0 408

Lifenews
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Судя по трейлеру, полнометражный фильм «Простоквашино» не будет сильно отклоняться от сюжета анимационного первоисточника.

Судя по трейлеру, полнометражный фильм «Простоквашино» не будет сильно отклоняться от сюжета анимационного первоисточника.

Натурные съемки проходили в сказочной деревне, которую построила команда фильма.

В начале 2026 года в российский прокат выйдет полнометражный фильм «Простоквашино» — лайв-экшн-адаптация легендарной советской мульттрилогии. За создание проекта отвечает режиссер Сарик Андреасян. В касте много громких имен: от Шарика — Павла Деревянко до Печкина — Ивана Охлобыстина.

Сюжет

Обычный мальчик Федя (Роман Панков), которого все зовут дядей Федором, живет в Москве вместе со своими родителями. Дядя Федор обожает животных и мечтает завести себе хвостатого питомца. Его жизнь меняется после знакомства с Матроскиным — сообразительным говорящим котом. Дядя Федор предлагает Матроскину поселиться у себя дома, но мать мальчика (Лиза Моряк) выступает против. Расстроенный дядя Федор решает уехать из Москвы и отправиться на поиски нового дома. Выбор дяди Федора и кота Матроскина падает на деревню с «молочным» названием — Простоквашино.

Натурные съемки «Простоквашино» проходили в сказочной деревне, которую построила команда фильма. Сарик Андреасян объяснил, что отыскать настоящую деревню, которая при этом выглядит сказочно, было нереально. При этом он заверил, что локация, созданная для съемок, выглядит максимально натуралистично.

Первые новости о касте нового «Простоквашино» появились в июне 2024 года, на фестивале «Пилот». Тогда стало известно, что роль Дяди Федора исполнит Роман Панков («Денискины рассказы»), а почтальона Печкина на экране воплотит Иван Охлобыстин («Интерны»).

Читайте нас также:
#кинотеатр
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
