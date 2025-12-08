По словам президента США, он "немного разочарован" тем, что президент Украины еще не прочитал последний вариант мирного плана. В то же время Россия согласится на этот план, полагает Дональд Трамп, пишет DW.

В Украине "обожают" последнее предложение США, направленное на достижение мира в войне России против Украины, однако президент страны Владимир Зеленский еще не ознакомился с ним. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в воскресенье, 7 декабря, отвечая на вопросы журналистов на полях вручения премии Центра Кеннеди в Вашингтоне.

"После переговоров на прошлой неделе мы говорили с президентом (РФ Владимиром. - Ред.) Путиным и мы говорили с украинскими лидерами, включая президента (Украины Владимира. - Ред.) Зеленского. И, должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал (последнее мирное. - Ред.) предложение, это по состоянию на несколько часов назад", - посетовал Трамп. Видеоролик, изображающий его общение с журналистами, обнародован на YouTube-канале Белого дома.

"Его люди (президента Украины Владимира Зеленского. - Ред.) обожают это (мирное предложение. - Ред.), но он не прочитал его. Россия согласна с ним. Знаете, Россия предпочла бы получить всю страну, если мы задумаемся над этим. Но полагаю, Россия согласна. Однако я не уверен, что с ним согласен Зеленский", - добавил Трамп, не уточнив, подразумевает ли он под выражением "его люди" делегацию Зеленского или народ Украины.

Зеленский о разговоре с Уиткоффом и Кушнером

Между тем Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале вечером 7 декабря, о состоявшемся накануне телефонном разговоре со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

"Американские посланники знают о ключевых позициях Украины, и разговор был конструктивным, хотя и непростым", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, представлявшие украинскую делегацию на переговорах в Майами, проинформируют его о результатах, а он, в свою очередь, собирается переговорить с европейскими лидерами на встречах в Брюсселе и в Лондоне.

Ранее, 6 декабря, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что соглашение о прекращении войны в Украине "действительно близко" к подписанию, его судьба зависит от решения двух основных вопросов: будущего Донбасса и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). "Если мы урегулируем эти два вопроса, я думаю, что все остальное решится довольно гладко", - отметил Келлог.

Какую часть территории Украины контролирует Россия

По данным агентства Reuters, Россия к сегодняшнему дню контролирует 19,2 процента территории Украины, включая аннексированный Крым, всю Луганскую область, более 80 процентов Донецкой области, около 75 процентов Херсонской и Запорожской областей, а также части Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Согласно первоначальным предложениям США, работа ЗАЭС должна быть возобновлена под надзором Международного агентства по атомной энергии, а электроэнергия - распределяться между Россией и Украиной.

Ожидается, что 8 декабря лидеры Германии, Франции и Великобритании встретятся в Лондоне для согласования дальнейших действий по мирному урегулированию в Украине по результатам переговоров между делегациями Украины и США в Майами.

DW