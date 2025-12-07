На днях завершился визит Александра Лукашенко в Алжир, где он провёл официальные переговоры с президентом Абдельмаджидом Теббуном. Был подписан ряд документов, главный из которых — Дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Алжиром на период 2026-2027 гг.

Смысл визита Лукашенко в Алжир, однако, не исчерпывается одной лишь логикой развития двусторонних отношений. Белорусский лидер, комментируя прошедшие переговоры, отметил: «Алжир — это глобальные ворота в Африку», однозначно демонстрируя амбиции Беларуси по расширению своего присутствия на континенте.

Беларусь имеет установленные дипломатические отношения с 51 из 54 стран африканского континента. Белорусские дипломатические представительства работают в Египте, Зимбабве, Кении, Нигерии, ЮАР, заявлялось об открытии посольства в Экваториальной Гвинее. Вместе с этим распространена работа почётных консулов, которые представляют Беларусь в Анголе, Гане, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Марокко, Намибии, Нигерии, Судане и Эфиопии. В свою очередь в Республике Беларусь 8 государств Африки представлены на уровне посольств, а целый ряд послов, большинство из которых на постоянной основе находятся в Москве, аккредитованы в Беларуси по совместительству.

География активного партнёрства Беларуси в Африке продолжает расширяться в последние годы, особенно после введения против Беларуси обширных европейских санкций. Если до 2020 года сотрудничество осуществлялось в основном со странами Северной Африки и Суданом, то сейчас, по словам белорусского лидера, наработан значительный политический капитал с Зимбабве, Нигерией, Эфиопией, Кенией. Кроме того, интерес к активизации совместной работы проявляют Уганда, Ботсвана, Гана и Мозамбик. Наряду с этим известно также и о тесных связях Беларуси с ЮАР и Экваториальной Гвинеей. В декабре 2023 президентами Беларуси и Экваториальной Гвинеи была обнародована Дорожная карта по развитию сотрудничества (2024-2026), включающая 15 приоритетных направлений, и ряд других документов, утверждающих 74 проекта, включая строительство в этой африканской стране.

Основной стратегией Беларуси на континенте можно назвать следование принятым ею принципам «экономической дипломатии», направленной на увеличение объёмов белорусского экспорта, главными флагманами которого являются машиностроительный, аграрный и химический секторы, обеспечивающие поставки сельхозтехники, двигателей, вычислительных машин и измерительной аппаратуры, удобрений, пищевой продукции.