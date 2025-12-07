К иностранцу, который просто идет по улице, могут подходить каждые десять минут простые прохожие. Они захотят узнать, откуда вы, будут просить сфотографироваться вместе, предложат показать дорогу, будут советовать вам что посмотреть, наконец, просто попытаются продать вам свой немудреный товар и что-нибудь сделать для вас за деньги. Далеко не все, кто подойдет на улице и заговорит с вами, хочет заработать на иностранце, но и таких тоже достаточно.

Индия — пока еще бедная страна

В том, что люди бурно реагируют на любого иностранца, ничего удивительного нет, потому что иностранец — это человек с деньгами. Вот иностранец попытался купить небольшой сувенир у уличного торговца за один доллар — и был тут же окружен толпой других уличных торговцев, которые увидели шанс продать свой товар.

В Индии около 100 миллионов человек не имеют пригодной для питья воды. У почти 300 миллионов человек в домах нет электричества. Да что там электричества — у половины населения страны (а это 1,4 млрд человек) дома нет возможности соблюдать какие-либо санитарные нормы. Нет центрального горячего водоснабжения, половина домов не имеет туалетов, и свои естественные нужды люди справляют прямо на улице.

Крупные индийские города — это огромные трущобы. В Мумбаи (бывший британский Бомбей) в трущобах живут 60% населения. Самая известная из них, Дхарави, имеет площадь 215 гектаров. В ней обитает около миллиона человек.

Абсолютная нищета здесь соседствует с умопомрачительным богатством.

По данным Forbes, в Индии насчитывается 284 миллиардера. Состояние богатейшего из них — владельца телеком-оператора Jio Мукеша Амбани достигает $100 млрд. На свадьбу его сына в феврале этого года, по разным оценкам, было потрачено от 300 до 600 млн долларов. Это в 6-12 больше, чем Джефф Безос потратил на свою свадьбу в Венеции.

Журналистов на экранах их телефонов в Нью-Дели, встретила примечательная надпись: «Качество воздуха: очень вредные условия».

Это абсолютная правда. Дели признан одним из самых загрязненных городов в мире. Загрязненность воздуха здесь превышает допустимую норму почти в 20 раз. Сами индийцы говорят, что виной тому неэкологичные технологии строительства, большое количество газовых плит, а также выбросы от автомобилей и угольных электростанций.

На самом деле это не совсем так. Просто чистота никогда не была в Индии добродетелью. По крайней мере, чистота в ее европейском, материальном понимании.

Индийские города буквально утопают в мусоре. Мусор бросают везде — на улице, на проезжей части, в парках, садах. Здесь у фантика от конфеты, кожуры банана или пустого пакетика чипсов почти нет шансов оказаться в мусорке — индийцы чаще просто бросят мусор под ноги. Не добавляют чистоты и местные животные. Например, стаи обезьян, которые могут жить прямо в центре города, свободно копаются в мусорках и раскидывают все отбросы по округе.

Ганг — главная и священная река Индии, которую признали самой грязной в мире. Посреди нее можно увидеть даже искусственные мусорные островки. А вода в ней настолько черная, что даже просто опустить руку туда страшно. Тем не менее индийцы не просто стирают в ней одежду и купаются, проводя священные ритуалы, но и даже пьют из нее. Такая же ситуация — со многими другими реками в стране.

Рядом с Дели есть гигантская свалка, которую прозвали «мусорным Эверестом». Когда гора отходов выросла до 70 метров, власти Дели поняли, что в неё могут врезаться вертолёты и самолёты. Но помойку не убрали, а просто установили на ней габаритные огни для безопасности воздушных судов.

Но Индия — это страна контрастов, поэтому здесь есть и обратный пример. В стране есть город Индаур, который носит звание самого чистого в стране. Там на улицах установлены камеры наблюдения, по которым власти отслеживают и наказывают людей, которые мусорят на улицах.

Разумеется, проблема мусора связана с чудовищной перенаселенностью страны, а также относительно невысоким уровнем образования. Стоит отметить, что индийские власти прилагают титанические усилия, чтобы изменить менталитет своих земляков. По крайней мере в Нью-Дели, административном центре страны, где находятся правительственные учреждения, у них это относительно получилось. Город выглядит гораздо более чистым, чем другие. Впрочем, даже здесь все выглядит так, будто мусор не убирают, а просто заметают в соседние кусты.

И несмотря на все это, Индия — это страна огромных возможностей. Эта страна уже сейчас играет важную роль в международной политике, причем она постоянно растет.

Огромное население делает страну привлекательным рынком сбыта. Зайти сюда мечтают многие западные бренды. Кроме того, огромное население — это потенциально большое количество дешевых рабочих рук. Из-за растущего противостояния США и Китая многие западные компании начали искать новую страну, куда можно было бы перенести свои заводы из Поднебесной. Индия выглядит главным (если не единственным) кандидатом на то, чтобы перехватить звание «мировой фабрики» у Китая.

Например, Apple уже собирает 7% своих iPhone в Индии. К 2027 году корпорация намерена довести этот показатель до 50%. Благодаря большому количеству иностранных инвестиций, экономика Индии растет по 7% в год.

Впрочем, такой перенос производств не может быть быстрым и уже наталкивается на проблемы. Главная из них — низкое качество рабочей силы в Индии.

Как писала Financial Times, половина произведённых компонентов на заводе в промышленном городке Хосур в Индии достаточно хорошего качества, чтобы отправиться на сборку iPhone. Производительность труда в Индии тоже пока ниже, чем в Китае. Например, бывшие сотрудники Apple вспоминали, что китайские п 1195 оставщики решали за один день задачи, на выполнение которых они закладывали несколько недель — только чтобы получить контракт с Apple «во что бы то ни стало». В Индии же «просто нет ощущения срочности». С такими же проблемами сталкиваются и многие другие компании, которые занимаются переносом своего производства в Индию. Кроме того, мешают иностранному бизнесу запутанные индийские законы и высокий уровень коррупции.

Но все эти проблемы местные власти пытаются решать, прекрасно понимая, что стоит на кону. И сейчас очень многие технологические сферы в Индии переживают бурный рост.