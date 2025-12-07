Британский премьер Кир Стармер внезапно заявил, что «соглашение о Brexit... нанесло значительный ущерб нашей экономике». Более того, он требует «двигаться к более тесным отношениям с ЕС». По сути, перед нами радикальный поворот в британской политике.

Когда британцам в 2016 году предлагали выйти из ЕС, им обещали «вернуть контроль» над границей и экономической политикой, заключить выгодные сделки с США и странами Содружества, снять «удавку брюссельской бюрократии» и направить сэкономленные миллиарды в систему здравоохранения. Девять лет спустя официальные цифры выглядят куда менее радужно. Офис бюджетной ответственности (OBR – агентство, подчиненное британскому казначейству) еще с 2016 года закладывает в свой прогноз: в долгосрочной перспективе Британия будет беднее примерно на 4% ВВП, чем если бы осталась в ЕС. Причина – падение торговли и замедление роста производительности из-за снижения иностранных инвестиций.

Новое исследование, наделавшее шуму осенью 2025-го, оценивает фактический ущерб уже сейчас в 6–8% ВВП на душу населения. По данным экономистов Стэнфорда, инвестиции британских компаний после референдума оказались на 12–18% ниже, чем в условной «альтернативной Британии без Брексита», занятость – ниже на 3–4%, производительность тоже просела.

Для рядового британца это не абстрактные проценты, а более слабый фунт и подорожание импорта, рост цен на продукты и товары из Европы из-за проверок, бумажной волокиты и новых требований, хронически вялый рост зарплат. Конечно, к проблемам приложили руку и ковид, и энергетический кризис 2022 года. Но даже на их фоне большинство аналитиков сходятся в одном: Брексит стал не ускорителем роста, и даже не соломинкой, а дополнительным «мешком с песком» на спине верблюда британской экономики.

Как изменились настроения британцев

В 2016 году Британия проголосовала за выход из ЕС с минимальным перевесом – 52% против 48%. Тогда это выглядело как почти равный раскол общества. Сейчас расклад другой. По данным регулярных опросов YouGov и проекта What UK Thinks, к лету 2025 года 56% британцев считают, что голосовать за выход было ошибкой, лишь около трети продолжают считать то решение правильным. 62% говорят, что Брексит оказался скорее провалом, чем успехом. Важная деталь: примерно каждый шестой из тех, кто сам голосовал за выход, теперь признает, что ошибся.

При этом речь не идет о том, что страна мечтает завтра «вернуться обратно» в Евросоюз. 53% респондентов теоретически поддержали бы возвращение в ЕС, но это не входит в список первоочередных задач. Гораздо более массово звучит запрос на «более тесные, но прагматичные отношения»: 66% британцев хотят более близкого сотрудничества с ЕС, и только 17% – еще большего отдаления.

Образно говоря, большинство уже считает Брексит ошибкой, но новый референдум воспринимает как лишний стресс. Люди хотят не символических битв за флаг, а исправления хозяйственных последствий – облегчения торговли, решения миграционных и оборонных вопросов.

Почему тема Брексита вернулась в центр британской политики

После досрочных выборов 2024 года лейбористы во главе с Киром Стармером пришли к власти с огромным большинством в парламенте. Казалось, тема Брексита на время уйдет в тень: обе крупные партии обещали «уважать результат референдума», не возвращаться в ЕС и спорили в основном о налогах и расходах.

Но уже к концу 2025-го ситуация изменилась. Экономика растет, но медленно, налоги высоки, реальные доходы под давлением. На этом фоне резко растет поддержка правопопулистской Партии реформ Найджела Фараджа, которая выступает за еще более жесткую, «настоящую» версию Брексита. По моделям политической консалтинговой компании Electoral Calculus, если бы голосование состоялось сейчас, Reform UK имела бы наибольшие шансы стать крупнейшей фракцией в парламенте.

Лейбористы стремительно теряют рейтинг: часть их избирателей уходит к «зеленым» и новой левой партии Your Party (созданной бывшими лейбористами Джереми Корбином и Зарой Султаной), часть – как ни парадоксально – к той же Партии реформ, а многие просто впадают в апатию. На этом фоне становится понятнее, зачем Кир Стармер решил говорить вслух то, о чем раньше предпочитал лишь намекать.