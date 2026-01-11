Baltijas balss logotype
В США заявили о желании Трампа захватить Гренландию любыми средствами 0 407

Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Hill: Трамп должен любыми средствами завладеть Гренландией.

Президент США Дональд Трамп должен любыми средствами завладеть Гренландией. Об этом пишет американский журнал The Hill.

«Трамп нацелился на Гренландию, потому что на карте практически нет места для альтернатив», — пишет автор. Отмечается, что несмотря на резкие заявления лидеров стран Европы, они не смогут предпринять реальных действий, чтобы помешать Соединенным Штатам завладеть островом. При этом Вашингтоне сможет выбрать для этого любой метод, говорится в материале.

По словам автора, европейские страны получают огромную выгоду от американских гарантий безопасности, при этом «отшатывается всякий раз, когда Вашингтон ведет себя как держава, а не как благотворительная организация».

Ранее Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, поскольку владение этими территориями позволит обеспечить безопасность Вашингтона.

#США #Дональд Трамп #безопасность #геополитика #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
