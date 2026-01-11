Baltijas balss logotype
Великобритания и Германия задумались об отправке своих войск в Гренландию 0 630

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Великобритания и Германия задумались об отправке своих войск в Гренландию
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: Лондон и Берлин рассматривают возможность отправки войск в Гренландию.

Германия и Великобритания задумались об отправке своих войск в Гренландию. Как стало известно агентству Bloomberg, Лондон и Берлин рассматривают возможность усиления военного присутствия на острове.

Отмечается, что таким образом Европа намерена показать президенту США Дональду Трампу, что она серьезно настроена в вопросе обеспечения безопасности Гренландии и Арктики в целом.

Германия планирует предложить отправку объединенной миссии НАТО с целью защиты Арктики, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер призыает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере, уточнило агентство.

Ожидается, что министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на следующей неделе посетит США, он планирует встретиться с госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Ранее издание Financial Times (FT) писало, что то, что Североатлантический альянс до сих пор не выступил с публичным заявлением по поводу угроз Трампа захватить Гренландию, сильно встревожило европейские столицы.

#НАТО #США #Дональд Трамп #Европа #безопасность #арктика #Гренландия #Кир Стармер #политика
Редакция BB.LV
