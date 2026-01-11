Baltijas balss logotype
Призывавший похитить Путина министр застрял в поезде в Киеве 2 7328

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Призывавший похитить Путина министр застрял в поезде в Киеве
ФОТО: Global Look Press

Daily Mail: призывавший похитить Путина британский министр Хили застрял в поезде.

Поезд с министром обороны Великобритании Джоном Хили совершил экстренную остановку во время его визита в Киев. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной остановки стала ракетно-дроновая атака поблизости. Сам Хили назвал произошедшее серьезным моментом и жестким напоминанием о постоянном обстреле Украины.

Выступая перед журналистами в Киеве, Хили заявил, что выбрал бы Владимира Путина в качестве цели для спецоперации по аналогии с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которую провели недавно американские спецслужбы.

Читайте: Апокалипсис! США готовы сократить население Европы, России и Китая - американский учёный

#Украина #Великобритания #безопасность #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
39
2
1
4
1
2

Оставить комментарий

(2)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    12-го января

    Он думает, кроме Путина никто не сможет нажать красную кнопку, если его каким-то невероятным способом похитят. Тогда прощай Биг-Бен

    107
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го января

    Есть такая поговорка: "Бог шельму метит".

    121
    2

