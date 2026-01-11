Американский ученый Сергей Лопатников на своей странице "Антидот СЛ" в Telegram поделился аналитикой по поводу возможных планов сокращения населения Земли элитами США. Под прицелом, по заверениям математика и научного сотрудника американского института, находятся материк Евразия (где находятся страны ЕС, Россия, Украина, Китай, Турция, Индия, Пакистан и множество других стран) плюс Африка. Ученый считает, что для этого может быть реализован план-двухходовка.
Сергей Лопатников - заведующий американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ. С начала 2000-х живет в США. Вот что он пишет у себя в Telegram, цитата:
"Вообще стремление США огородить себя может означать начало сценария "полу-апокалипсиса" о котором я писал лет 20 назад. Если коротко:
1. Для меня необходимость сокращения численности человечества до биологически оправданного уровня - нравится это кому-то или нет, очевидна. Реальное устойчивое развитие возможно только если потребление согласуется со скоростью генерации зеленой масс, пригодной для использования в качестве энергетического ресурса. Расчеты показывают, что это максимум -максиморум миллиард человек. Это если говорить о неограниченно долгом существовании, а не в расчете на горизонт , скажем в 200 или там 500 лет.
2. Способов сокращения населения два - за счет сокращения рождаемости - для чего при даже критически низком уровне рождаемости одна женщина- один ребенок - это сокращение населения вдвое за поколение - то есть примерно за 25 лет. соответственно, чтобы достичь троекратного сокращения даже в этом случае, далеком от сегодняшней динамики, это 75 лет - три поколения, а в реальности это пара сотен лет, которых у природы при сегодняшнем потреблении может не быть. И быстрый способ - за счет быстрого уничтожения большинства человечества при обеспечении при этом гарантированного выживания необходимого миллиарда.
3. Первый путь рискован так как не позволяет добиться гарантированного выживания человечества, если порог устойчивости атмосферы будет достигнут раньше, чем человечество сократиться до безопасного для земной экосистемы уровня.
4. Второй путь - это своего рода изобретательская задача, о возможном решении которой я и писал. И это решение я и называю полу-апокалипсисом. Фишка в том, что если решать проблему для всего человечества "равномерно", проблема оказывается практически нерешаемой, как в этом случае нет физической границы между теми кто выживает и теми, кто исчезает. И возможное решение состоит в библейской концепции "ковчега" - физического отделения отделения части человечества, которая гарантированно сохраняется от той. которая гарантированно уничтожается. Способ подсказывает сама география, существо которой состоит в том, что суша состоит из двух частей большей части - Материка, где проживает абсолютное большинство человечества - это ЕврАзАфрика и "материка-острова Америки плюс такие изолированные островные территории, как Австралия и т.д. При это человечество уже поделено между Материком и Островом в нужной пропорции. Население ВСЕЙ Америки сегодня составляет 1.1-1.2 миллиарда человек, население Северной Америки - 600 миллионов человек - а это как раз те желательные цифры численности мирового населения, которые нужны для устойчивого развития.
При этом население Материка составляет как раз лишний остаток.
Я писал, что это создает соблазн двухходовки: уничтожения всего населения Материка (отягощенного к тому же исторической рознью и многообразием культур) при сохранении населения Острова. И сделать это технически возможно. Если, например, запустить на материке вирус с практически 100% смертностью, но ПРЕРВАТЬ НА ВРЕМЯ всякое сообщение между Материком и Островом, задача будет решена. Техническая трудность здесь только одна: как успеть гарантированно оградить остров от любых контактов с материком. Фактически это означает, что разрыв связей должен осуществиться ДО запуска такой эпидемии - это первое требование, а второе требование - это наличие вакцины, технологически недоступной материковым странам. Первая задача решается запуском войны на территории Материка, которая позволяет "легитимно" разорвать коммуникацию Материк-Остров. Вторая задача тем более решаемая, если вакцина создана на Острове заранее, а болезнь столь стремительна, что не оставляет в хаосе эпидемии времени Материку разработать такую вакцины. При этом остатки выживших могут быть позже адаптированы к новому обществу. Сходная ситуация была в XIV веке когда чума уничтожила по разным подсчетам до 60% населения.
Разумеется, это сценарий антиутопии. Но он значительно менее рискован, чем сценарий глобальной ядерной войны, например. И еще этот сценарий допускает вариации, которые могут быть использованы для оптимизации процесса.
P.S. Фишка в том, что с научной точки зрения описанный сценарий осуществим, в частности, легкие искусственные эпидемии могут служить экспериментами настройки методов работы с Эпидемией. А вот в том, что если элиты решат, что климатическая проблема близка к критическому порогу, а обуздать рождаемость вовремя не удается, они это способны осуществить, у меня сомнений нет никаких. "Абстрактный гуманизм" - потому и абстрактный, что не имеет отношения к реальности", - подчеркнул американский ученый.
@crystal_ovvl Чубака о сокращении населения #чубайс #сокращениенаселения #новыймировойпорядок #заговор #мировойзаговор😉 #лженаука #золотоймилиард #римскийклуб #врагнарода ♬ оригинальный звук - Хрустальная Сова
Читайте: Россия проиграла войну и готовится к ликвидации - профессор раскрыл будущее РФ
Оставить комментарий(7)