Американский ученый Сергей Лопатников на своей странице "Антидот СЛ" в Telegram поделился аналитикой по поводу возможных планов сокращения населения Земли элитами США. Под прицелом, по заверениям математика и научного сотрудника американского института, находятся материк Евразия (где находятся страны ЕС, Россия, Украина, Китай, Турция, Индия, Пакистан и множество других стран) плюс Африка. Ученый считает, что для этого может быть реализован план-двухходовка.

Сергей Лопатников - заведующий американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ. С начала 2000-х живет в США. Вот что он пишет у себя в Telegram, цитата:

"Вообще стремление США огородить себя может означать начало сценария "полу-апокалипсиса" о котором я писал лет 20 назад. Если коротко:

1.⁠ ⁠Для меня необходимость сокращения численности человечества до биологически оправданного уровня - нравится это кому-то или нет, очевидна. Реальное устойчивое развитие возможно только если потребление согласуется со скоростью генерации зеленой масс, пригодной для использования в качестве энергетического ресурса. Расчеты показывают, что это максимум -максиморум миллиард человек. Это если говорить о неограниченно долгом существовании, а не в расчете на горизонт , скажем в 200 или там 500 лет.

2.⁠ ⁠Способов сокращения населения два - за счет сокращения рождаемости - для чего при даже критически низком уровне рождаемости одна женщина- один ребенок - это сокращение населения вдвое за поколение - то есть примерно за 25 лет. соответственно, чтобы достичь троекратного сокращения даже в этом случае, далеком от сегодняшней динамики, это 75 лет - три поколения, а в реальности это пара сотен лет, которых у природы при сегодняшнем потреблении может не быть. И быстрый способ - за счет быстрого уничтожения большинства человечества при обеспечении при этом гарантированного выживания необходимого миллиарда.

3.⁠ ⁠Первый путь рискован так как не позволяет добиться гарантированного выживания человечества, если порог устойчивости атмосферы будет достигнут раньше, чем человечество сократиться до безопасного для земной экосистемы уровня.

4.⁠ ⁠Второй путь - это своего рода изобретательская задача, о возможном решении которой я и писал. И это решение я и называю полу-апокалипсисом. Фишка в том, что если решать проблему для всего человечества "равномерно", проблема оказывается практически нерешаемой, как в этом случае нет физической границы между теми кто выживает и теми, кто исчезает. И возможное решение состоит в библейской концепции "ковчега" - физического отделения отделения части человечества, которая гарантированно сохраняется от той. которая гарантированно уничтожается. Способ подсказывает сама география, существо которой состоит в том, что суша состоит из двух частей большей части - Материка, где проживает абсолютное большинство человечества - это ЕврАзАфрика и "материка-острова Америки плюс такие изолированные островные территории, как Австралия и т.д. При это человечество уже поделено между Материком и Островом в нужной пропорции. Население ВСЕЙ Америки сегодня составляет 1.1-1.2 миллиарда человек, население Северной Америки - 600 миллионов человек - а это как раз те желательные цифры численности мирового населения, которые нужны для устойчивого развития.

При этом население Материка составляет как раз лишний остаток.

Я писал, что это создает соблазн двухходовки: уничтожения всего населения Материка (отягощенного к тому же исторической рознью и многообразием культур) при сохранении населения Острова. И сделать это технически возможно. Если, например, запустить на материке вирус с практически 100% смертностью, но ПРЕРВАТЬ НА ВРЕМЯ всякое сообщение между Материком и Островом, задача будет решена. Техническая трудность здесь только одна: как успеть гарантированно оградить остров от любых контактов с материком. Фактически это означает, что разрыв связей должен осуществиться ДО запуска такой эпидемии - это первое требование, а второе требование - это наличие вакцины, технологически недоступной материковым странам. Первая задача решается запуском войны на территории Материка, которая позволяет "легитимно" разорвать коммуникацию Материк-Остров. Вторая задача тем более решаемая, если вакцина создана на Острове заранее, а болезнь столь стремительна, что не оставляет в хаосе эпидемии времени Материку разработать такую вакцины. При этом остатки выживших могут быть позже адаптированы к новому обществу. Сходная ситуация была в XIV веке когда чума уничтожила по разным подсчетам до 60% населения.

Разумеется, это сценарий антиутопии. Но он значительно менее рискован, чем сценарий глобальной ядерной войны, например. И еще этот сценарий допускает вариации, которые могут быть использованы для оптимизации процесса.

P.S. Фишка в том, что с научной точки зрения описанный сценарий осуществим, в частности, легкие искусственные эпидемии могут служить экспериментами настройки методов работы с Эпидемией. А вот в том, что если элиты решат, что климатическая проблема близка к критическому порогу, а обуздать рождаемость вовремя не удается, они это способны осуществить, у меня сомнений нет никаких. "Абстрактный гуманизм" - потому и абстрактный, что не имеет отношения к реальности", - подчеркнул американский ученый.

Читайте: Россия проиграла войну и готовится к ликвидации - профессор раскрыл будущее РФ