На Трампа подали в суд пять штатов США 0 618

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Трампа подали в суд пять штатов США
ФОТО: Global Look Press

Пять штатов США подали иск против администрации Трампа.

Пять американских штатов во главе с демократами подали судебный иск против администрации лидера США Дональда Трампа. Это стало ответом на решение о заморозке доступа к более чем 10 миллиардам долларов федеральных средств на уход за детьми и помощь семьям. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, речь идет о штатах Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк. Иск был подан в федеральный суд Манхэттена после того, как Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило об ограничении доступа к средствам до проведения дальнейшей проверки. Пяти штатам заморозили доступ к грантам на социальные услуги в размере 869 миллионов долларов.

В Белом доме не сразу отреагировали на запрос о комментарии.

По данным издания, в число выделенных средств входят 7,3 миллиарда долларов из программы временной помощи для малоимущих семей с детьми. Кроме того, речь также идет почти о 2,4 миллиарда долларов из Фонда развития и ухода за детьми.

Чиновники объяснили, что ограничения ввели из-за широко распространенного мошенничества и нецелевого использования средств налогоплательщиков в программах социального обеспечения данных штатов. Власти указали на то, что есть лица, незаконно получающие пособия, при этом они даже не являются гражданами США и постоянными жителями.

8 января стало известно, что более 1000 компаний подали в суд на Дональда Трампа из-за импортных пошлин. Фирмы надеются вернуть долю от уплаченных пошлин общей стоимостью в миллиарды долларов.

#США #Дональд Трамп #мошенничество #белый дом #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
