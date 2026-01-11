Армия обороны Израиля разработала планы новой наземной операции на подконтрольных ХАМАС территориях в секторе Газа, сообщают The Wall Street Journal и The Times of Israel со ссылкой на израильские и арабские источники, цитирует "Медуза".

По данным The Times of Israel, речь идет о наступлении на город Газа с целью переноса демаркационной линии прекращения огня (так называемой «желтой линии») на запад, в сторону побережья. Это позволит еще больше расширить контроль ЦАХАЛ над территорией, пишет издание.

Источники The Times of Israel говорят, что военная операция планируется в марте. Однако, как отмечает арабский чиновник, она не сможет состояться без поддержки США, которые все еще пытаются перейти ко второй фазе перемирия, включающей разоружение ХАМАС.

Однако террористическая группировка отказывается от разоружения и сосредоточена на восстановлении своего военного потенциала, пишет The Wall Street Journal. По словам арабских чиновников, ХАМАС готов сдать то, что осталось от его запасов тяжелого вооружения, но не намерен отдавать стрелковое оружие. По оценкам Израиля, у группировки есть 60 тысяч винтовок и 20 тысяч боевиков. Кроме того, по данным источников газеты, ХАМАС в последнее время получил приток денежных средств, что позволило ему снова регулярно выплачивать зарплаты своим боевикам.

Израильские чиновники отмечают, что немедленных планов по вводу войск в Газу нет — Израиль готов дать время для продвижения американского плана. Решение об операции будет приниматься политическим руководством Израиля.

Отказ ХАМАС разоружаться, как пишет The Wall Street Journal, — не единственная причина, препятствующая продвижению мирного плана: не завершены и другие части первого этапа. Израиль не открыл пограничный переход Рафах между Газой и Египтом, а тело последнего остававшегося в Газе погибшего израильского заложника до сих пор не возвращено домой.

В начале октября 2025 года Израиль и ХАМАС согласились на прекращение огня и приняли мирный план, разработанный администрацией Дональда Трампа. Первый этап этого плана подразумевал возвращение всех остававшихся у ХАМАС израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных из тюрем Израиля, второй этап — разоружение ХАМАС, а затем создание международной переходной администрации Газы.