«Кнут для Путина»: в Британии указали на важный сигнал Трампа президенту России

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Кнут для Путина»: в Британии указали на важный сигнал Трампа президенту России

The Telegraph: захват танкера Marinera стал сигналом Трампа Путину.

Захват нефтяного танкера Marinera стал сигналом президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Такое мнение приводит британское издание The Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

По мнению собеседников издания, захват танкера, шедшего под российским флагом, стал сигналом для Путина, чтобы тот ускорил процесс урегулирования российско-украинского конфликта.

«Он (Трамп — прим.) использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряники у него кончились», — отметил источник из близкого окружения американского лидера.

7 января европейское командование Вооруженных сил (ВС) США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике.

Читайте: «Надо похитить Путина» - предложил министр обороны Великобритании

#кризис #Дональд Трамп #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • A
    Aleks
    11-го января

    ВВП-вырожденец высшего порядка довел страну до того,что ее не уважают и не бояться вообще,понимая,что не вырожденец что то решает.Он работает как ,,раб на галерах,,разваливая и уничтожая народ и страну...👽😈

    Aleks
    11-го января

    На программе Соловьева спросили,почему Россия не отвечает на захват танкеров американцами? А чем?-ответил Соловьев..

