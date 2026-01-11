Захват нефтяного танкера Marinera стал сигналом президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Такое мнение приводит британское издание The Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

По мнению собеседников издания, захват танкера, шедшего под российским флагом, стал сигналом для Путина, чтобы тот ускорил процесс урегулирования российско-украинского конфликта.

«Он (Трамп — прим.) использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряники у него кончились», — отметил источник из близкого окружения американского лидера.

7 января европейское командование Вооруженных сил (ВС) США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике.

