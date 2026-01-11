Baltijas balss logotype
«Надо похитить Путина» - предложил министр обороны Великобритании 5 1828

Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Надо похитить Путина» - предложил министр обороны Великобритании
ФОТО: Youtube

Министр обороны Британии Хили заявил, что хотел бы похитить Путина.

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка.

Журналист задал министру вопрос о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил». Хили сообщил, что был бы не прочь «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США возможно не будут проводить операцию по захвату Владимира Путина. Один из репортеров поинтересовался у политика, рассматривает ли он возможность подобной операции. «Я не думаю, что это будет необходимо», — ответил Трамп. В то же время президент США не стал полностью отрицать такого сценария.

Читайте: Великобритания убеждает страны ЕС разместить войска НАТО в Гренландии для угрозы США

(5)
  • Е
    Ехидный
    11-го января

    надо похитить Путина , но пусть это будут люди не из нашего района !!!!

    9
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го января

    "Раньше про то, что ты идиот, знали только члены семьи. Теперь об этом знает весь мир!" - стопроцентно к этому типчику относится.

    23
    0
  • А
    Андрей
    11-го января

    Выпустили скоморохов. Больше нечем развлекать публику?!

    18
    0
  • A
    Aleks
    11-го января

    Заплатите Милековскому -Нетаньяху и Путина принесут на блюдечке,ведь его охраняет Цахал Израиля или поставьте его в такое положение,чтобы он отдал приказ. Но это не будет сделано никогда,как не будет удара по Банковой или похищение Зельца. Как уже надоел этот кровавый спектакль,где главные актеры известны,но иногда подключаются второстепенные,которые точно знают,кто никто им Путина похитить не разрешит,притом он ещё не выполнил поставленные задачи .

    5
    21
  • 11-го января

    если его похитят то боюсь сразу полетят ядерные заряды, и победителей не будет, все помрём. а министра рекомендую показать врачам.

    51
    3
